【出糧戶口】4間銀行出糧戶口大比拼　迎新獎賞優惠最高$900

近來不少大學生都陸續畢業投入職場，多間銀行亦趁着這段時間推出出糧戶口迎新優惠，以下將會為大家整理資料，並列出4間在本月底截止的優惠，讓大家比較一下用邊間戶口出糧最划算！

中銀香港：迎新獎賞及買入證券佣金優惠

「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」、「自在理財」客戶，成功登記及選用出糧戶口，可享100元迎新獎賞，推廣期至6月30日，但注意需同時綁定「中銀香港帳戶」為預設收款帳戶；或以「中銀香港帳戶」或「中銀雙幣信用卡」綁定BoC Pay帳戶。如為公務員，全新選用／提升／現有「綜合理財服務客戶」，可享額外獎賞。

出糧戶口迎新優惠 獎賞 出糧迎新獎賞 100元 網上登記額外獎賞 100元 按揭服務額外優惠 500元 手機兌換外幣額外獎賞 100元 買入證券佣金優惠 首年無上限$0佣金（全新證券帳戶）

12個月低至$0佣金（現有證券帳戶）

恒生銀行：高達900元現金獎賞

在6月30日止的推廣期內，登記出糧戶口服務推廣及全新設立該行綜合戶口為自動轉帳出糧戶口，並於指定出糧期內符合每月平均出糧金額要求（達1萬元或以上），可享高達900元現金獎賞。另外，全新客戶在推廣期內用恒生mobile app開立優進理財戶口，並同時登記出糧戶口服務，可享額外100元現金獎賞。

每月平均出糧金額（港元） 現金獎賞（港元） 80,000元或以上 800元 50,000元至80,000元以下 600元 30,000元至50,000元以下 400元 10,000元至30,000元以下 200元

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渣打銀行：高達9,000里數或900元現金回贈

即日起至6月30日，成功開立「渣打紅利出糧戶口」，並透過「渣打紅利出糧戶口」使用該行自動轉賬出糧服務，可享高達9,000里數或900元現金回贈。但要注意的是，只適用於客戶開立出糧戶口日期前12個月內未曾使用該行自動轉賬出糧服務，以及只適用於客戶於出糧戶口開立日後2個月內，透過出糧戶口使用該行自動轉賬出糧服務。

每月薪金金額（港元） 里數或現金回贈（港元） 80,000元或以上 9,000 里數或 800元 50,000元 至 80,000元 以下 4,000 里數或4 00元 20,000元 至5 0,000元 以下 2,000 里數或2 00元

花旗銀行：經網上申請可享額外高達500元現金回贈

在6月30日前開立Citibank出糧戶口，可享以下迎新獎賞，經網上申請可享額外高達500元現金回贈。

月薪（港元） 現金回贈（港元） 80,000元或以上 800元 50,000元或以上 500元 30,000元或以上 300元

責任編輯：鄭樂怡

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