▲ 【理財個案】籌備退休 基金保單表現不如理想 退保轉投收息股更合適？

籌備退休儲備，不少人會透過保單投資基金，期望同時達到投資及獲得保障的目標。不過，若基金表現不如理想，有意轉投其他投資工具，應考慮甚麼因素？取回本金後，應如何調整個人的投資組合？看看龔成是如何回答。

讀者：

早前聽你分析一篇是有關人士尚欠10年退休，應如何處理退休計劃。

你提及若基金未有高回報，可考慮退保轉移收息股。

我以前同朋友買落一些基金單，過去回報真係麻麻，但最近終於超越我的供款額，我計劃停供兼考慮申請退保，取回本金轉買你建議的收息股，10年後成效會否顯著？

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但還有一些基金單早已停供，但退保費用尚高（要足20年才沒有退保費用，現時退保費達41%）。但未回本兼一早已停供，應否提早贖回此單，買其他如盈富基金 （02800） ，起碼不會被每月基金手續費蠶食本金？

本人一向好節儉，但不懂投資，到今日開始認真思考未來退休生活費。

過去經驗令我現在對基金單有所保留，雖然回報可以好高，但亦可以蝕到入肉。所以自己入行後，從沒建議人客買，除非人客有能力選擇基金。

但若我只集中股票投資，又會否有危機？最近有朋友常説股票市場未崩是阿爺出手，叫我有賺就放。但聽完你分享，更堅定長綫投資。不過始終心不夠定，因自己已不年輕，希望你畀一些建議，謝謝。

龔成：

基金有好多種的，因此，好難一次過講基金是好還是壞，有些基金的回報可以跑贏市場，但同時有些都可以遠差過市場。

你最重要考慮返該基金本身的投資策略，投資哪些市場或產品，以及過往5至10年的回報，比起一般投資市場回報是好是壞，如果回報較差，就要考慮轉。

不過，你話有些基金單已停供，但退保費用尚高（要足20年才沒有退保費用，現時退保費達41%），你就要睇返仍有多少年要等，如果等的年期不長，就可以等。

其實在概念上，以及比較那個投資決定上，最重要是你要分析「之後的組合情況」，不是過去，是將來。應該持有那些項目、比例如何等，能為你帶來怎樣的長期財富。

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你最重要建立一個平衡配置，不要只集中在過往的虧損。首先，你每一份基金去分析返，個別的質素怎樣，如果質素不佳同時又無特別賣出的限制，就轉其他工具。但你要問清楚，如果賣出相關基金，會有那些罰款，能夠取回多少本金。

如果讓基金過往表現不差，有質素，就可以繼續持有。

之後可以將資金部分投資於股票，只要投資優質股，長綫其實不用擔心，同時你不用太着重短期因素。最簡單是選一些ETF，如盈富 （02800） 、高息基金 （03110） ，這些ETF的管理費，比一般的基金較低，因此長遠對你的回報較有利。

我相信ETF比較適合你，因為彈性比較高。

【本文獲作者龔成授權轉載】