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【消費優惠】UNY元朗店限定優惠　買滿$500送$50現金券

精明消費 10:30 2021/06/25

分享：

由即日至6月28日，UNY元朗店舉行夏之樂吃購活動，消費者於UNY元朗店內購物滿500元，即可獲贈50元現金券一張，現金券使用期限至7月31日。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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