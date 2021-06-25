【消費優惠】UNY元朗店限定優惠 買滿$500送$50現金券 精明消費 10:30 2021/06/25 分享： 由即日至6月28日，UNY元朗店舉行夏之樂吃購活動，消費者於UNY元朗店內購物滿500元，即可獲贈50元現金券一張，現金券使用期限至7月31日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月25日） 今日 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月25日） 【消費優惠】同舟口罩九龍灣Pop Up店獨家優惠 指定口罩$150/2盒 今日 【消費優惠】同舟口罩九龍灣Pop Up店獨家優惠 指定口罩$150/2盒 【5000元消費券】用AlipayHK拎消費券可賺過萬元獎賞？ 2021/06/24 【5000元消費券】用AlipayHK拎消費券可賺過萬元獎賞？ 【消費優惠】鴻福堂藥製龜苓膏$100／4盅 低過半價 2021/06/24 【消費優惠】鴻福堂藥製龜苓膏$100／4盅 低過半價 【消費優惠】ecLiving紅磡灣店Buffalo家品開倉 低至1折 2021/06/24 【消費優惠】ecLiving紅磡灣店Buffalo家品開倉 低至1折 學界優惠 飲食優惠 付款優惠 積分優惠 著數優惠 疫苗 元朗