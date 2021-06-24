【真人實測】YouTuber實測跟股評人盲買3隻股　最後贏定輸？

香港樓價愈來愈高，唔少人都會心急搵快錢上車，股票市場在很多人心目中都是搵快錢的途徑，不過你又有沒有諗過作為一個股壇新手，沒有太多財經知識的情況下，聽了哪個分析師認為好的股票，貿然買入……你的資產會變成甚麼狀況？好運的話，你或許可以賺取小小錢，但若然一個唔好彩，你可能會蝕錢，甚至被套住，然後一直「坐艇」期望該股有日會回升。



最愛做「真人實測」的人氣YouTuber雪姨以一個「無知的師奶仔」角度隨便買一本股票雜誌，隨機揀選3位合眼緣股評人的建議，推介買乜就買乜，以當時市價買入等一星期，結果會點呢？

■YouTuber雪姨盲跟買股實錄■

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是次的實測結果，3隻股份有賺有蝕，她於3月8日以總成本30,650元購買三隻股份，未計手續費，一星期後3月15日全數放出，取回29,700元，亦即蝕了950元。不過值得留意的是，當時3月份當周市況還是不錯的格局，所以尤幸雪姨蝕的不是很大銀碼錢。但若然你認為聽了分析員的推介就二話不說跟買，承擔損失的最終也是你自己。

最後雪姨亦提到，拍影片用意就是提醒大家買股票之前，一定要做足資料蒐集、睇多啲、聽多啲，不要盲目跟從，跟人叫你買甚麼便買甚麼，因為一個不小心真的會連身家也輸清光。

其實在一般情況下，一般投資雜誌或報章在提及推介股份時亦會加入分析，分析員亦會解析買入的原因、提供買賣價位或止蝕位等，雖然雪姨今次是盲買，但讀者個人亦需要根據市況及整體情況，了解分析文章的理據是否符合自己個人投資目標、風險水平及條件等，以及思考理據是否合理及如何執行等。

責任編輯：陳玉蓮

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