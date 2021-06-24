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【人民幣定存】14間銀行1年人幣定存大檢閱　最高息達2.7厘！

收息攻略 13:36 2021/06/24

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【人民幣定存】14間銀行一年人幣定存大檢閱　年息最高達2.7厘！

在岸人民幣兌美元周三連跌第5天，一度創近2個月新低，昨日收市報6.4752元人民幣兌1美元。雖然人民幣近日跌勢持續，但花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧在接受本報訪問時指，仍然看好人民幣未來走勢，料人民幣在岸價兌美元於6至12個月內目標為6.3，長綫目標5.6。若投資者看好人民幣又有現金需求，可兌換人民幣兼存定期，現時1年人幣定存年息高達2.7厘，既可賺息又可賺價！

【12銀行年息達2厘　人幣存半年邊間年息有2.55厘？：按此

■一年人幣定存，邊間年息達2.7厘？■

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本網是次比較了14間銀行的1年人民幣定期存款，當中以南洋商業銀行最為吸引，年息達2.7厘，惟優惠只適用於全新客戶及新資金，並需於分行開立帳戶，優惠期至7月14日。另外，信銀國際年息亦達2.6厘，起存額只需1萬元人民幣。

至於華僑永亨、富融、集友及招商永隆的年息均達2.4厘，而華僑永亨及富融起存額較低，只需1元人民幣。其次則為星展，可享2.35厘年息。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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