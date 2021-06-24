【網絡熱話】每月連保險交通費只花二千幾！　網民港式「躺平」慳到盡

生活在香港，物質生活豐富，不過事實是再豐富都買不起一個窩居。今年開始，內地有人提起「躺平」的概念。不過香港人又要交租又要食，又怎可以這樣呢？近日有討論區網民表示，雖然做不到「躺平」，但可以實現一個超低物慾的生活，不再被資本主義帶着走，也不花費一分一毫幫助有錢人增加收入。

該位網民分享個人慳錢方式，指他個人會扣除必要開支，例如家用、交通、保險等方面的開支，大約花費約8,000元多元，當中家用支出6,000元。平日返工也會帶飯，與女友拍拖支出亦限制1個月800元，不常購買衣服，平均半年只買1件，平日需要用到的物品有時也會買二手的，有時想吃零食，亦只會在特價時才購入。亦即是說，該網民地獄式慳錢法每月連返工車費、保險、電話費等都只係用2,000幾蚊！

■網民低慾望的生活參考■

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得個慳字，雖然買樓未有希望，不過讀者們仍然可以選擇個人的生活質素水平，再好好計劃未來要怎樣走。除了選擇節儉生活外，亦要做好投資理財，有人一出糧扣除必要支出後，其他用作投資股票，不外出用餐，除了慳錢亦可以保障身體健康，降低個人醫療開支，也是一個參考。

責任編輯：陳玉蓮

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