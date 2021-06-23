柏林圍牆現身銅鑼灣Fashion Walk 期間限定Vinothek Berlin帶來德國飲食文化

▲ Vinothek Berlin Pop-up至本周日，有興趣打卡就要快手。

很想去旅行，可以怎樣？不少有心人都在各出奇謀，讓大家有一刻以為自己去了另一個國度。由Wines of Germany主辦的Vinothek Berlin Pop-up，便嘗試將柏林圍牆、德國飲食文化搬到銅鑼灣。展期只到本周日，爭取時間「到此一遊」吧！

▲ Pop-up張貼了德國13個產酒區的海報，讓你暫時無機會去德國，也可以望梅止渴。

每年6月，香港都會舉行Riesling Weeks，今年加多一點新意，就是在Fashion Walk設立Pop-up。一入門口，就會發現兩邊牆上都是塗鴉，原來主辦當局將彼邦的柏林圍牆拍照後，就找人重新在Pop-up牆上髹上塗鴉，方便大家打卡。

你可能仍然懷念德國的湖光山色，那戴上VR虛擬實境眼鏡，約6分鐘的導覽就可以帶你360度在德國跨境單車遊，上山下海感受德國的風光。

▲ 很想去旅行？這個360度的虛擬實境導覽，就可以帶你在德國不同區域單車遊，登山越野最刺激。

場內還有不少德國品牌，如Zwiesel酒杯、Liebherr酒櫃、來自德國的食品如肉醬、芝士等。還有德國是注重環保的國家，而Riesling Weeks主打葡萄酒，將酒箱循環再用變成的杯墊，也可在店內購買。

▲ 這個不鏽鋼Riesling杯（$120）硬淨兼實用，可以讓葡萄酒保持冰凍。

當然Riesling Weeks重點是德國的葡萄酒，尤其是白葡萄Riesling，平日少見的德國甜酒如Beerenauslese、冰酒Eiswein在這裏都可以買到，有些更只是187ml，酒量大的人，很快就能幹掉。

達人推介德國酒

喝德國酒，當然主打是Riesling，不同風味任君選擇，請來釀酒師Tersina推介，當然也要嘗嘗德國的紅酒。Tersina說如果不懂怎樣選擇德國酒，可以挑選VDP的酒，這是德國多家頂級酒莊組成的聯盟，只有合資格的，才會被邀請入會。

１．Dr. Loosen Bros, Riesling, Sparkling, Mosel

來自德國的名莊 Dr. Loosen，以Tank Method釀製的氣泡酒，酸度高、果味夠，夏天喝不會覺膩。

▲ Dr. Loosen Bros, Riesling, Sparkling, Mosel（$150）

２．Schloss Johannisberg, Rotlack, Riesling, Kabinett, Rheingau, 2019

德國酒的Kabinett分級，代表葡萄已熟了可以早摘，只有少許餘糖。如果有機會嘗過發現一點也不甜，只是在中段閃現，果味濃，酸度夠，好像咬著檸檬般，屬VDP酒莊。

▲ Schloss Johannisberg, Rotlack, Riesling, Kabinett, Rheingau, 2019（$313）

３．Schloss Vollrads, Schlossberg, Rheingau, 2016

這是GG——特級田的出品，經VDP認證。乾身Riesling的風格，有重量感，凝煉，Tersina估計可陳年10年。

▲ Schloss Vollrads, Schlossberg, Rheingau, 2016（$390）

４．Juliusspital, Bacchus, Franken, 2019

Bacchus是少見的白葡萄，耐寒易種，英國也有出產。酸度踏實，Tersina說有少許off-dry，但不能叫甜。

▲ Juliusspital, Bacchus, Franken, 2019（$210）

５．Dr. Hinkel, Wurzer, Spatlese, Rheinhessen, 2015

Wurzer這白葡萄更冷門，在德國也很少見，集中在Rheinhessen這產區。葡萄是Gewurztraminer及Muller-Thurgau兩款葡萄交配而成，有少許玫瑰、薑、香料的風味，因為是Spatlese的緣故，少酸中也有少甜，還有點橙皮的風味。

▲ Dr. Hinkel, Wurzer, Spatlese, Rheinhessen, 2015（$250）

６．Salwey, Spatburgunder, RS, Baden, 2017

一說Pinot Noir葡萄，總想起法國Burgundy，但原來德國是第三大出產Pinot Noir的國家，僅次於法國及美國。而且Pinot家族另兩個葡萄成員——Pinot Blanc及Pinot Gris，德國也有種植。這屬於Reserve級別的Pinot Noir（德國稱為Spatburgunder），是以3塊一級田的葡萄混合而成，平衡、單寧適中，而又有酸度殿後。

▲ Salwey, Spatburgunder, RS, Baden, 2017（$350）

Vinothek Berlin

日期：即日至6月27日12nn-9pm

地址：銅鑼灣百德新街27-47號地下Fashion Walk 16B