▲ 【5000元消費券】用AlipayHK可賺逾萬元獎賞？ 八達通／Alipay HK／WeChat Pay HK／Tap & Go領取消費券優惠一覽

5,000元電子消費券將於下月初接受登記，屆時市民可選擇使用4間儲值支付工具，包括八達通、Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞收取消費券。為了吸引新客，各支付工具商亦推出不同優惠吸客。

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1. 支付寶香港AlipayHK

繼早前推出訂閱資訊早鳥優惠，Alipay HK推出合共逾10億元優惠，最吸引應該要數「超離地特別賞」。只要在指定日期成功登記的首2名用戶，即有機會獲得不同獎賞，分別是麥當勞巨無霸餐免費換領券365張、AlipayHK易乘碼乘車券獎賞1萬張、與七仙羽於譚仔雲南米線進行交流晚餐等，大家可按個人喜好於不同日期進行登記。

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2. WeChat Pay HK

WeChat Pay HK同樣設有消費券早鳥訂閱優惠，成功訂閱可獲10元電子現金券。另外，WeChat Pay HK用戶也可邀請親友訂閱資訊，並領取消費券，可獲20元WeChat Pay HK加碼賞，上限為250人，即最多可5,000元WeChat Pay HK加碼賞。

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3. 八達通

八達通相信是港人不可或缺的支付工具之一，現時利用八達通收取消費券最多可獲118元的八達通增值額。另外，八達通亦推出商戶優惠券，只需用八達通卡使消費券，即可於八達通App領取一系列商戶優惠券，總值超過3,000元。八達通亦有與商場合作推優惠，屆時可留意八達通或商場公布。

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4. Tap & Go拍住賞

相比其他3個儲值支付工具，Tap & Go推出的優惠較少，暫時只與1010、csl及now合作推優惠。大部分優惠都是用消費券獎付帳單，可享即時升級優惠。

責任編輯：曹佩鈞

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