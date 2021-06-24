新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 雅芳婷：年度盤點清貨 全場低至2折起

由即日起至7月4日，雅芳婷推出年度盤點清貨優惠，全場低至2折起。

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優惠包括：

床笠連枕袋 139元起

抑菌魔力四季套被 499元起

抑菌拍拍枕 100元／2個

全棉潮系列精裝睡之錦囊 399元起

全棉卡通系列 45折

抑菌卡通冷氣被 239元起

摩登絲60S格拉茨印花系列 3折

活套咕臣 59元／2個

抑菌嬰兒全棉活套冷氣被 169元

營業時間：上午11時至晚上8時

地址：全綫雅芳婷、雅芳婷床褥專門店（詳細地址）

2. 城景國際 ：自助午餐低至6折

城景國際的City Café現時推出自助午餐優惠，現凡出示城景國際官方網頁優惠或透過官方網頁預訂，可享低至6折優惠。此優惠只適用於星期一至五，公眾假期除外。另外，由即日起至6月30日，星期六、日及公眾假期亦可享8折優惠。

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自助午餐供應多款美食，包括沙律冷盤、海鮮、壽司刺身、多款熱葷、精緻甜品及Movenpick雪糕，而果汁、茶啡更可無限添飲。

時間：中午12時至下午2時30分

收費：成人298元／長者268元／小童208元

地址：香港九龍窩打老道23號

3. 東海堂：購物滿$30送$25月餅現金券

最後2日！由即日起至6月25日，於東海堂分店購物滿30元，即送25元月餅現金券。憑券購買十勝紅豆粒蛋黃月餅、奶黃月餅或冰兔禮盒，可當作現金25元使用，使用期至6月30日，現金券數量有限，送完即止。

撰文：hket小編

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