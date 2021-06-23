【疫市創業】公屋出身創業遇疫情　90後研經絡配拉筋紓都市病月賺6位數

疫情下，不少行業受影響，不過亦有人自強不息，以十多萬的儲蓄創業。兩位90後青年鍾穎軒和蔡子瑩向中醫拜師學藝後，創辦全港唯一，以中醫經絡知識配合拉筋運動的紓痛運動中心拉筋薈，打破傳統健身室的伸展運動形式，針對人體經絡設計一系列專業拉筋動作，紓緩都市人痛症。

幸得業主體諒 停業期間收半租

鍾穎軒和蔡子瑩兩位創辦人同為公屋出身，計劃創業時只有十多萬儲蓄，其後向家人借得部分資金，又向幾位朋友集資入股，促成創業大計。子瑩憶述，現址業主相當信任兩人，雖然知道兩人創業資金不多，仍決定將鋪位租出，而且在疫情期間健身室被強制停業，更只收半租，共度時艱。

拉筋薈在成立初期於灣仔一個不足300呎的空間上課，去年6月，即本港第三波疫情爆發前，決定搬到超過千呎的炮台山現址，並在今年6月再擴充多一層，兩層運動中心合共近4000呎。目前公司月賺6位數，新鋪一年營業額亦達7位數。

▼ 點擊圖片放大

拉筋薈課程針對大部分港人的都市病，開辦多個揉合中醫知識的拉筋課程，包括肩頸、膊頭、腰及膝頭等痛症進行拉筋運動，當中主打的痛症紓緩拉筋班，着重人體最大排毒經絡「膀胱經」，從靜態教學至課堂實踐，配合經設計的簡單拉筋動作重複練習，紓緩痛症。另外，拉筋薈亦設有單對單拉筋課程，為針對學員個別的痛症需要，度身訂做最適合的拉筋動作。目前中心有共200名學員，導師團隊共8人。

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】