【iBond 2021】iBond明掛牌　升3%可考慮沽出　長者可將退款轉投銀債

第8批通脹掛鈎債券（iBond）每人最多可獲發3手iBond，並將於今日（23日）發行，明日（24日）正式於聯交所掛牌。

本報早前報道，多位專家預測iBond首日掛牌表現，最牛的預測是106元，其餘介乎103元至105元不等，即每手最少有機會賺300元，收益已超過iBond全年以2厘保底息分派的200元利息。若以105元計，每手收益更增至500元。以人均分得2手計，即可袋走1,000元收益。

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耀才證券研究部總監植耀輝表示，若iBond價格上升3%至4%，投資者或可考慮沽出。而富昌證券聯席董事譚朗蔚亦預計預今次iBond首日升幅為半成以內。

目標跑贏通脹可長揸

至於短炒還是長揸，則宜按個人投資目的而定。龔成建議一般投資者抽到後即賣，因能在最短時間、最快得到最大的回報率，賣出之後再將資金投資其他工具；但對於以保本為前提、已退休、長者，或追求基本利息、目標跑贏通脹的投資者，這是適合的工具，可長綫持有。

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另外，本報分析文章亦指出，若iBond首掛表現未如預期、或投資者有感iBond中籤手數有限，可以考慮轉為長期持有，60歲或以上的人士更可考慮將認購iBond的退款，轉投即將開賣的銀色債券，風險不但與iBond一樣極低，其保證利率更高過iBond，上批銀債保底息上調至3.5厘，新一批銀債預計將在本月底公布詳請。

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