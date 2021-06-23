【退休規劃】50多歲要避免的3大投資錯誤

50多歲是一個有趣的時期。一方面，如果你打算在60多歲中後期退休，這意味着你幾乎可以開始倒數。另一方面，你還沒有完全準備好讓你完全退出工作。然而，你在50多歲時所做的投資舉措可以為退休奠定基礎，但如果你不小心，這些舉措也可能會讓你需要延遲實行退休計劃。如果你想按時退休，請在50多歲時避免以下3個錯誤。

錯誤1：完全拋售你的股票

你經常會聽到，隨着退休臨近，最好轉向更安全的投資，例如債券，它們的波動性不如股票。但這並不意味着你應該完全沽清你的股票。在你的投資組合中擁有健康水平的股票將幫助你繼續產生可觀的回報──回報允許你在年老時更充裕地從退休計劃提款。因此，你雖然可以慢慢減持股票，但這種轉變應該是漸進而非一刀切。此外，你可能仍然希望退休時至少有一半的資產在股票中。如果你對風險有適當胃納，那麼你可以在50多歲時輕鬆維持60%到70%的股票於投資組合。

錯誤2：減少退休計劃供款

當你在年輕時進行退休計劃供款時，你會給這筆錢很多時間增長。相對來看，你在50多歲時做出的供款，投資時間變得相對有限。因此，你可能會認為你可以在50多歲時減少向計劃提供資金，並將這筆錢用於其他目的，好像是償還你的物業貸款，或是支付子女的大學學費。但過早停止向退休帳戶供款及投資，可能會讓你在以後的生活中少很多錢。首先，在你50多歲時，雖然只有10年左右的時間來投資這筆錢，但只要管理得宜，它仍然可以產生很大的不同。

想像一下，如果你57歲，想在10年後退休，並且你有400萬元的退休儲蓄。假設你的投資組合在未來10年平均每年產生6%的回報（這有點保守），那麼你最終將獲得716萬元。但是如果你在接下來的10年裡，每月貢獻4,000元，你最終將獲得近780萬元。從長遠來看，這筆額外的錢可能會產生很大的不同。

錯誤3：輕視收息股價值

臨近退休經常會被告知要購買債券，不僅因為它們的波動性較股票低，還因為他們支付利息，這可以作為一個不錯的收入來源。但債券並不是你獲得持續收入的唯一選擇。如果你購買派息股，它們也可以定期支付利息，並為你提供額外的收入。事實上，你可能想做的一件事是在50多歲時購買派息股，並在你仍在工作時將股息再投資。然後，一旦你退休，你就可以開始收取這些股息，並根據需要將其用於支付生活費用。

結語

你的50多歲可能是一段激動人心的人生時期，如果你管理得好，這也可能是你真正確保退休的10年。避免以上3個錯誤，你就會處於一個很好的位置，未來可以充分享受你於黃金歲月的生活。

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