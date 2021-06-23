▲ 擺脫窮忙族！ 3句必學理財金石良言

日本著名管理學家及經濟評論家大前研曾在2006年提出M型社會概念，即經濟變化令社會中產階級不再是主流，流向富有和貧窮兩個極端，「貧者愈貧，富者愈富」。當時有些專家估計香港會逐漸出現類似情況，15年後的今天，你有否感覺到這現象呢？

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無論現在是否M型社會，大部分30歲左右的打工一族生活充滿挑戰──收入不多，支出不少，目標遠大。因此，很多人積極了解如何能以投資來增值和累積財富，在此需求下，很多機構向大眾提供不同投資課程及理財產品，有些更標榜「低風險，高回報」或如何「穩賺不賠」等，有真有假，難以辨別，但有三句關於理財心態的說話，假如時刻謹記，相信對財富管理有一定幫助。

贏人先要贏自己

假如想賺取更多財富，俗語「錢搵錢」，就要管理好自己的收支，這包括自身行為和心態。

行為上，開源節流，開源大多為工作收入，一般甚少發生突然大幅上升的情況。在目前經濟環境，保持現有收入已是挑戰，所以開源不容易做到。相反，節流的可控性較高，個人及家庭支出可以分為必要、需要和想要。

必要支出：是定不能沒有的花費，例如維持生命的食物和日常交通費等。



需要支出：則影響生活質素，同樣以食物和交通費為例子，有時候為了方便就叫外賣或叫車。切忌習慣把需要等同必要，結果是不必要花費金錢。



想要支出：是基於對生活有更高期望。當你有好的節流習慣，可理財及投資的資金增加，便有更多工具可選擇。

不少投資理財失敗，都是先快速獲得短期利潤，但之後對金錢的期望更高就罔顧風險，不單失掉以往累積的儲蓄及利潤，更有機會因過度進取而作出借貸，導致財政陷入危機。現實是不會存在低風險、高回報及能快速獲利的產品，要避免不切實際的期望。

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財不入急門

大家不要時常想著「搵快錢」，投資理財計劃應按未來需要現金流的時間來規劃，有了具體時間表，才知道甚麼工具適合。一般來說，計劃期愈長，可承擔的風險自然較高，代表選擇的工具風險可以較高；相反，在中、短期必須達到的收益，便要嚴格控制投資資產的風險。

投資自己保證回報最高

投資騙案防不勝防，近年發生的宗數及金額更持續上升，不希望被錯誤訊息誤導而招致損失，便要學習正確投資理財觀念和方法，與時並進，小心防範過於復雜的產品及策略，最大的風險是不知道有甚麼風險！

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【原文刊於第710期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。