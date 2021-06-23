【大灣區】港珠澳大橋跨境私家車300個常規配額　今日起接受申請

港澳兩地政府於2018年推出第一批港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額，配額數目為300個，有關配額的有效期今年10月23日屆滿，運輸署將以公開形式重新接受有關配額的申請。

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運輸署發言人說，重新接受申請的配額數目為300個，公司及個人各150個，有效期為不超過3年，至2024年10月23日止。配額持有人預計最早可於今年10月24日起陸續使用大橋。



是次配額的申請資格維持不變。公司配額供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請；而個人配額則供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請。持有有效香港配額的私家車可以不限次數經大橋進出澳門市內。配額有效期屆滿後會重新接受申請，以期更多人可以受惠。

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符合申請香港配額資格的人士，可於今日（23日）起親身或經代理人透過投遞、互聯網或郵寄向運輸署遞交申請。截止申請日期及時間為7月7日下午5時15分。

責任編輯：鄭樂怡

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