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【ESG】基金公司篩選ESG企業更有效

博客 11:22 2021/06/23

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今期會繼續探討ESG。

對於一眾小投資者來說，要深入理解一間上市公司的企業管治，以至其ESG進程，真是有些遙不可及。但如果由擁有龐大資產管理公司領軍，效果就有所不同。

【ESG及環保趨勢加持，邊隻原材料基金值得留意？按此

一向以來，基金公司從分析財務報表角度出發，都會通過不同型式，接觸上市公司的管理層，例如CEO、CFO，但由於ESG元素已經加進其分析框架，可以預期，基金公司會探討上市公司在環保及企業可持續性所投入的工作。而且很多大企業，已經新增了Chief Sustainability Officer（CSO）的職位，負責統籌、制定及監督其公司的ESG策略，以及作為機構性投資者的對口。

基金股東投票權可左右企業ESG策略

為何如此嚴陣以待？因為大型基金可以運用其股東投票權，左右目標公司的政策。在ESG前提下，上市公司的成績表不單是盈利能力，更要在對社會、氣候，甚至其公司是否公平對待員工下着墨。

【歐盟永續金融披露規範為ESG準則定框架，按此

一間美國大型資產管理公司亦以身作則，在今年6月頒布了全球25個地區一致的「靈活工作」政策，以及新增「家庭照顧假」等員工福利。而他們在聯合國所制定的「負責任投資原則」PRI，在所有領域中，得到了極高的A+評級。

由一家備受肯定的資產管理公司去發掘及審視ESG投資，肯定事半功倍！

＝＝＝＝＝

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撰文 : 劉Sir 家庭理財教育學會

欄名 : 理財有Fund

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