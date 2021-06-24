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【消費優惠】鴻福堂藥製龜苓膏$100／4盅　低過半價

精明消費 10:30 2021/06/24

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呢排好熱氣？鴻福堂全綫分店推出藥製龜苓膏100元4盅優惠，龜苓膏有清熱排毒、解毒除濕的效果，有助去除體內濕毒。藥製龜苓膏原價55元1盅，4盅原價總值220元，優惠期至6月25日！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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