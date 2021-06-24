【消費優惠】鴻福堂藥製龜苓膏$100／4盅 低過半價 精明消費 10:30 2021/06/24 分享： 呢排好熱氣？鴻福堂全綫分店推出藥製龜苓膏100元4盅優惠，龜苓膏有清熱排毒、解毒除濕的效果，有助去除體內濕毒。藥製龜苓膏原價55元1盅，4盅原價總值220元，優惠期至6月25日！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】ecLiving紅磡灣店Buffalo家品開倉 低至1折 今日 【消費優惠】ecLiving紅磡灣店Buffalo家品開倉 低至1折 【消費優惠】GIORDANO網店精選家居服低至半價 2021/06/23 【消費優惠】GIORDANO網店精選家居服低至半價 【消費優惠】點點綠全綫有機蔬菜買2件88折 2021/06/23 【消費優惠】點點綠全綫有機蔬菜買2件88折 【消費優惠】la famille六月生日之星 免費獲贈戚風小蛋糕 2021/06/22 【消費優惠】la famille六月生日之星 免費獲贈戚風小蛋糕 【消費優惠】美亞廚具網店激安感謝祭 全場廚具以最少七折 2021/06/22 【消費優惠】美亞廚具網店激安感謝祭 全場廚具以最少七折 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 著數優惠 疫苗 龜