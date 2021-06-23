【消費優惠】Daniel Wellington開倉精選手錶低至4折　德家德興同音名享半價或免費

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Daniel Wellington：開倉優惠 精選手錶低至4折

由即日起至6月27日，On The List分別於中環及網店舉行Daniel Wellington開倉優惠，精選手錶低至4折發售。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

想掃貨嘅朋友要留意，購物之前記得要先在On The List官網登記成為會員，才可進場購物。

中環On The List門市

開倉日期：

6月23日：上午10時至下午8時

6月24日至25日：上午8時至下午8時

6月27日：上午10時至下午5時

地址：中環都爹利街6號印刷行地下

網店

開倉日期：6月22日至6月27日

2. 德家日式燒肉店ｘ德興日式放題鍋：名字有同音字享免費／半價

德家日式燒肉店與德興日式放題鍋推出6周年店慶限定身份證優惠，由即日起至8月31日，凡3人或以上同行，其中一位的身份證有「德」、「家」、「興」其中兩個同音字，即可享免費用餐，自選午市定食／免費燒肉／火鍋放題乙位。另外，若名字中有一個同音字亦可享半價。

同音字定義（相同同音字即只當一個計算）包括：

德：得、惪、淂

家：加、嘉、茄、枷、伽、迦、鎵、珈、跏、泇、笳

興：輕、氫、兄、卿、馨

例如：

全名為「陳家卿」，中了「家」「興」兩個同音字，可享免費午市定食／免費燒肉／火鍋放題乙位

全名為「李嘉加」，中了「家」一個同音字，可享半價午市定食／免費燒肉／火鍋放題乙位。

若惠顧午市定食或午市燒肉／火鍋放題，星期一至日均可享用此優惠；若惠顧晚市燒肉／火鍋放題，只可於星期一至四享用優惠（公眾假期及前夕晚上除外）。另外，每枱最多一位可享有半價/免費優惠，午市定食以價低者為準。若需享用優惠，需於訂座或入座前說明。

德家日式燒肉店

地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場4樓

德興日式放題鍋

地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場4樓

3. UNIQLO網店：用PayMe付款送10元優惠券

由即日起至7月18日，在UNIQLO官方網絡旗艦店輸入優惠碼「UNIQLOPAYME10」，並以PayMe結算，可獲UNIQLO網店單次配送方式購物滿100元即減10元優惠券乙張。

優惠券使用期限為2021年7月31日23:59:59。每位顧客需以個人之流動或網絡裝置於UNIQLO網店使用。另外，使用過10元優惠券後退貨，退款額需扣除優惠券金額。優惠券將不獲補發。

UNIQLO網店

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】