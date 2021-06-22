【疫苗優惠】AIA推多重獎賞　打針送1,000積分及旅遊保保費減免

友邦香港宣布為已接種新冠肺炎疫苗人士，推出多重獎賞及保障，包括AIA Vitality健康程式1,000積分、旅遊保險保費減免以及疫苗副作用保障。

【保誠大抽獎 送10年自願醫保及旅遊保：按此】

「AIA Vitality健康程式」會員只須接種指定疫苗，包括流感疫苗、乙型肝炎疫苗、甲型及乙型肝炎疫苗、HPV疫苗（18歲至26歲女性）及新冠肺炎疫苗，並上載有關證明即可賺取1,000積分。

另外，若客戶已接種新冠肺炎疫苗並成功投保AIA「智遊保」，並提供由政府發出的新冠肺炎疫苗接種紀錄中所示的參考編號，即可享有合共200港元保費折扣優惠，包括即時100港元的AIA「智遊保」保費折扣，以及適用於下一次投保AIA「智遊保」計劃時的100港元保費折扣，先到先得，送完即止。

而由即日起至12月31日，友邦香港預留1億港元為合資格的客戶，包括香港及澳門的個人壽險及醫療保險客戶以及團體保險客戶（包括受保成員及受保家屬），提供「免費疫苗副作用防護保障」的住院前門診賠償、住院現金賠償及不幸離世的恩恤金，客戶毋須登記便可自動享有保障，涵蓋範圍包括季節性流感疫苗、乙型肝炎疫苗及新冠肺炎疫苗等在香港及澳門處方及注射認可的疫苗。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】