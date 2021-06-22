  • 28°C
香港時間 : 2021622日 (週二) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

宏利：亞洲房託收益率5%　消費券利好零售房託前景

個人增值 17:15 2021/06/22

分享：

在香港，大家都普遍相信「買磚頭可保值」，而買樓收租能為生活提供額外的穩定收入，更是不少人夢寐以求的事。但在本地物業不斷升值的背景下，要買入物業收租業不容易。就算有能力買入物業放租，若同時考慮到買樓首期、律師費、雜費、經紀佣金、印花稅，以及租金訂金等所有開支後，計算出的每年租金回報率，有機會比2厘更低。

【唔使買樓都可以收租！買樓vs投資房託基金利弊比較：按此

亞洲房託平均股息收益率5%

宏利投資管理亞太房託投資專家黄惠敏引述富時指數，指自2009年至2020年第四季尾，亞洲房地產投資信託基金的平均股息收益率約為5%，而觀看今年4月份數據，在香港買樓收租的回報僅約為2至3厘，可見回報跑贏在香港買樓收租。

收益方面，投資房託一般能夠獲得穩定派息，皆因監管機構要求房託把稅後年度淨利潤的90%至100%派發給投資者，而派息的資金來自物業所收取的租金。

她認為在現今環境仍適合投資房託，皆因新冠肺炎疫苗相繼推出，經濟有望全面重啟，數碼轉型加速進行，是捕捉經濟潛在復甦機遇的合適時機，在工業和零售房託都看到有增長的潛力。

消費券推動消費　零售房託受惠

黄惠敏指出，香港房託市場跑贏亞太區其他房託市場。香港的疫情受控，香港已接近1個月沒有發現本地感染個案，市場氣氛持續正面。由於預期零售銷售將會回升，加上為租戶提供的租金優惠減少，零售房託造好。隨着更多中國物業管理公司獲納入商業指數，資金流入帶動行業造好。 

另外，香港政府將向合資格港人發放5,000元的消費券，以鼓勵及推動本土消費。計劃涉及金額接近360億元，預計將佔2020年本港零售銷售總值約11%，再加上香港政府逐步放寬保持社交距離措施，部分零售業房託對2021年的業績前景轉趨樂觀，黄惠敏認為措施將令以日常消費為主的社區商場首先受惠。

【了解房託基金（REIT）投資組合：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

「中國第一股民」楊懷定辭世　傳奇投資生涯為散戶立好榜樣
2021/06/16
「中國第一股民」楊懷定辭世　傳奇投資生涯為散戶立好榜樣
【親子理財】確立子女理財觀念　投委會分享3貼士
2021/06/13
【親子理財】確立子女理財觀念　投委會分享3貼士
「迷失混亂致市場瘋狂」　新興市場之父麥樸思：密切注視央行動作
2021/06/10
「迷失混亂致市場瘋狂」　新興市場之父麥樸思：密切注視央行動作
【抗通脹】為何投資如此重要？計吓數通脹如何蠶食儲蓄
2021/06/10
【抗通脹】為何投資如此重要？計吓數通脹如何蠶食儲蓄
兩公婆講錢傷感情點算好？　家庭理財Do & Don't！
2021/06/09
兩公婆講錢傷感情點算好？　家庭理財Do & Don't！
信託基金 基金 疫情 物業管理 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 亞太 物業 收租

上一篇文章

【被動收入】瞓住覺都可以賺錢？　3招幫你創造被動收入

下一篇文章

【ET財智Talk】對冲通脹　投資股票應點揀？滙豐劉紹文教你抗通脹選股策略（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？
【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
香港千萬富翁　窮得只剩「它」？
香港千萬富翁　窮得只剩「它」？