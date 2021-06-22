宏利：亞洲房託收益率5%　消費券利好零售房託前景

在香港，大家都普遍相信「買磚頭可保值」，而買樓收租能為生活提供額外的穩定收入，更是不少人夢寐以求的事。但在本地物業不斷升值的背景下，要買入物業收租業不容易。就算有能力買入物業放租，若同時考慮到買樓首期、律師費、雜費、經紀佣金、印花稅，以及租金訂金等所有開支後，計算出的每年租金回報率，有機會比2厘更低。

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亞洲房託平均股息收益率5%



宏利投資管理亞太房託投資專家黄惠敏引述富時指數，指自2009年至2020年第四季尾，亞洲房地產投資信託基金的平均股息收益率約為5%，而觀看今年4月份數據，在香港買樓收租的回報僅約為2至3厘，可見回報跑贏在香港買樓收租。

收益方面，投資房託一般能夠獲得穩定派息，皆因監管機構要求房託把稅後年度淨利潤的90%至100%派發給投資者，而派息的資金來自物業所收取的租金。

她認為在現今環境仍適合投資房託，皆因新冠肺炎疫苗相繼推出，經濟有望全面重啟，數碼轉型加速進行，是捕捉經濟潛在復甦機遇的合適時機，在工業和零售房託都看到有增長的潛力。



消費券推動消費 零售房託受惠



黄惠敏指出，香港房託市場跑贏亞太區其他房託市場。香港的疫情受控，香港已接近1個月沒有發現本地感染個案，市場氣氛持續正面。由於預期零售銷售將會回升，加上為租戶提供的租金優惠減少，零售房託造好。隨着更多中國物業管理公司獲納入商業指數，資金流入帶動行業造好。



另外，香港政府將向合資格港人發放5,000元的消費券，以鼓勵及推動本土消費。計劃涉及金額接近360億元，預計將佔2020年本港零售銷售總值約11%，再加上香港政府逐步放寬保持社交距離措施，部分零售業房託對2021年的業績前景轉趨樂觀，黄惠敏認為措施將令以日常消費為主的社區商場首先受惠。

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責任編輯：鄭樂怡

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