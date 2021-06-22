【收息股】尋收息股不求人　睇呢4樣嘢搵心水選擇

港股市場上有數以千計的收息股，到底選哪一隻收息股好，真的是一個大難題。而且隨時間變化，股份的股息率亦有所變動，所以如何揀收息股也是一門學問。今次就要告訴你在揀選收息股時要注意甚麼，好讓你在考慮買入收息股時，可以自行作出判斷。



1. 查看以往派息記錄



買得收息股當然非常重視派息，查看該公司過去的派息記錄，可以讓你了解該公司的派息政策。如果一間公司能夠在保持資產負債表強勁及派息率合理的同時，持續提高股息，亦即充分說明公司業務的實力及對股東的承諾。

在查看派息記錄時，你亦會看到該公司有否派特別股息，或在甚麼時候調整過股息等，這些變化都是反映公司的情況，例如你看到該公司有2年派發特別股息，可以查看派發原因，若股息有所下調，你亦可以留意當中原因。

公司在經濟不景的情況下，有時不得不削減股息，例如去年疫情下，不少公司亦減少派息或暫停派息，投資者下一步要留意的，是該公司恢復派息及其派息水平與過去的分別。因為這反映公司管理層對公司營運的能力及對業務的信心。股息是否能夠恢復以及恢復速度如何，在很大程度上反映出公司基本業務在應對不利經營環境的彈性。



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2. 了解公司如何賺錢



投資一間公司當然要知道該公司是如何賺錢，只有知道公司如何賺錢，小股東們才能了解到公司有沒有能力定期派息。例如一間生物醫療公司是研發藥物的，你不要預期他們在前期可以穩定派息，因為初期的研發需要投資大量資金，當研發成功後，才能夠有盈利，所以投資之前可以先了解個人想穩定收息還是投資未來。

一般而言，公用股、地產股等傳統行業的公司，其派息政策會較穩定，如公路股的收入來源主要來自公路收費，地產股主要來自出售物業等，收入來源較穩定，因此派息政策也能長久維持。



3. 股息來源

買入一隻收息股要先了解該公司派付的股息來源，是從其運營中產生的現金，還是從資產負債表中釋放現金。要留意，從資產負債表中獲取資金或可支持派息一段時間，但這絕不是公司將資金回饋給投資者的可持續方式，因為這其實是等於榨取公司資源，只是羊毛出自羊身上的做法，可持續股息應是從公司的經營現金流中支付的。



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4. 查看資產負債表

資產負債表用作查看公司擁有的資產及其負債，資產大於負債，公司的財務狀況便愈健康。公司的資產大於負債時，即使在危機下，公司仍可以透過出售資產以償還債務。若負債過多，公司很多時候會透過籌集資金還清債務，那麼買入這類型的股份，對於目標以穩定收息的投資者則不是一個好選擇。

每間公司的資產負債表的資訊，對於投資者而言都是非常重要的，投資者可以透過數據了解公司的財政情況，找出能夠讓自己安心投資的企業。

責任編輯：陳玉蓮

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