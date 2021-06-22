【被動收入】瞓住覺都可以賺錢？　3招幫你創造被動收入

生命有限，在年青的時候，我們可以靠個人的勞動力賺取金錢，不過當年紀漸長，體力開始走下坡，甚至大不如前時，怎好呢？做人有無辦法瞓住覺都可以賺錢？舒舒服服地過退休生活？今日講講3個方法，讓你為自己創造瞓住覺都可以有錢落袋的被動收入。



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1. 出租物業



如果你有能力，一個相當受香港人歡迎的方法，當然要數買樓收租，這個方法能夠為你帶來額外收入，又不用太操心。所以在年青時，盡可能購得人生第一層樓，再用另一筆資金購得第二層，一層自住，一層收租之用。若資金不足，亦可以選擇會投資度假屋或購買工廠大廈等，管理得宜的情況下，每個月可以為個人帶來可觀的被動收入。

其實除了出租物業等，若你有未使用的停車位或辦公空間，也可以考慮租出，這些都是很好的被動收入，因為你並不需要透過個人勞動力，亦不需要真正做任何事情，便可以賺取額外收入。



2. 經營個人社交平台或YouTube頻道

在網絡的世代，這些都是有效賺取被動收入的方式。很多人都有個人的社交平台，不過就沒有刻意經營，結果個人社交平台就只是個人的社交平台，卻未能轉化作收入。其實你可以利用這些社交媒體，創作一個具個人特色的平台，例如你是一名攝影師，你可以放上個人作品，並分享如何拍出好作品等。長時間經營的話，當平台愈來愈多人看，你的平台自然會成為一個賺錢工具，例如會得到廣告商的贊助，或是有不同的廣告合作。這樣在你失業或是將來退休時，你仍可以透過平台為自己創造收入。



3. 賺取版稅



很多人都有一個作家夢，以前的世界，要出書成本很高，又要識人又要有出版商的幫助。不過網絡世代，只要你才華，你可以為自己製造很多機會，例如你喜愛玩音樂，你可以將個人的表演拍成短片並放到網上；你懂畫漫畫，你可以將自己的作品放上平台，或製作成各種物品，開網店出售。如果你將作品於到各大收費平台，當有人欣賞你的作品，他們會透過會員制度訂閱你的作品，雖然每次收費不多，但當你的作品愈來愈多人欣賞的時候，你的被動收入亦會愈來愈多。這類型的被動收入可以讓你即使在睡覺時仍然有收入，而且這些收入是會隨着時間累積。

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責任編輯：陳玉蓮

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