【美股分析】政策風向言論隨時變　美股下半年部署鎖定3板塊

2021年經過了一半，今年上半年美股經歷了板塊輪替，科技板塊在去年經歷急漲後，上半年出現調整，納指表現反覆，大部分時間都徘徊在13,000點至14,000點，市場轉向沉寂多時的傳統經濟板塊，道指及標指仍穩步上揚。下半年這個情況是會還會持續呢？另外，美國通脹預期上半年開始升溫，投資者在投資美股時又應否將此納入考慮因素？

惠峰國際發展董事張玉峰接受本網訪問時表示，由於疫苗接種及經濟重啟等利好因素，看好美股下半年的表現，料標指年底見4,200點至4,300點。雖然最近美國通脹預期升溫，加上聯儲局上周「放鷹」，但他認為若不是短綫投資者，就不需要將這些因素看得太重。「大家都會對加息及通脹消息感到敏感，但聯儲局的言論其實隨時都會變，買美股最重要是留意公司的未來發展。」

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張玉峰提醒大家，今年上半年美股的表現雖好淡爭持，但在投資美股時紀律及耐性十分重要，現時宜先檢視自己手頭上股票，再因應美國市況去再部署。在經濟復甦的背景下，他較看好金融股及健康護理板塊：「由於現時市場上的資金增加，留意到自5月起美國金融活動例如SPEC及IPO表現活躍，加上現時金融業興起結合人工智能技術的概念，將大大加快行業的發展。」



至於健康護理板塊，他則不建議大家買入與疫苗相關的股份，因為疫苗概念股只有短期的利好因素，萬一有不利消息傳出又會出現回調，因此宜因應着「銀髮」的概念去選股，或選擇一些與日常生活息息相關的健康護理股。

科技股表現下半年或有改善



在下半年的投資部署方面，張玉峰建議投資者可以鎖定3個板塊，包括科技、健康護理及銀行。進取型的投資者可以將投資組合中分配40%至科技股、40%在銀行股、20%在健康護理股；保守型的投資者則可以將科技股的比重調低至20%，並相應增加銀行股及健康護理板塊的比重。



問到美股市場上半年出現板塊輪替的現象，此趨勢會否仍持續至下半年時，他承認很多科技股的估值都出現折讓，但長期仍看好科技股，而且並不是整個板塊都受到拖累，一些大型的科技股，例如Alphabet（美：GOOG）、Amazon（美：AMZN）等的表現事實上並不差，受影響的主要是中小型科技股，他展望下半年將會有多家科技股上市，有望帶動科技板塊的氣氛，從而令此板塊的表現改善。



接觸「MEME股票」可損失慘重



另外，今年美股掀起「MEME股票」，意即在Reddit及Twitter等社交平台受網民及散戶炒作追捧的個股，例如遊戲驛站（美：GME）、AMC院綫（美：AMC）、黑莓（美：BB）等，這些股份的股價上落幅度大，可毫無先兆地急升及急跌。張玉峰認為，今年是網絡言論對美股市場極具影響力的一年，但他坦言不會買入這類股票，這些股票牽涉散戶情感上的看法，而且投機成分重，可以在短時期內獲利甚豐，但同時亦可以損失慘重。



雖然年輕散戶依賴社交媒體消息作投資決定的情況變得熱熾，甚至成功號召散戶對抗大戶，但他仍有信心這個現象未來會有所修正。「始終平台趨勢變得好快，如果背後沒有組織的話，我不相信散戶每次都可以咁齊心，持有一隻股票長期唔放。」他亦提醒投資者，盡量不要接觸這些股份，千萬不要因為這些特殊市場情況改變自己的投資策略，強調投資時紀律及耐性均十分重要。

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責任編輯：鄭樂怡

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