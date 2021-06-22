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【虛擬銀行】無比較無傷害　livi PayLater有咩不足之處？

個人增值 18:47 2021/06/22

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【虛擬銀行】無比較無傷害　livi PayLater有咩不足之處？

第二回合：livi PayLater vs DBS Live Fresh Card

DBS Smart Card早前都寫過一次，由DBS Live Fresh談到DSB我至愛商戶，歷史與知識並重，好嘢嚟的（人要有自信嘛)，畀返條link大家參考吓啦！

DBS Live Fresh又點玩呢？又畀張圖大家睇吓！

iFlexi先買後付－盡情網購，先買後付！毋須登記，網上簽帳交易尊享長達90日免息還款期！

重點係「毋須登記」4隻字，即係Default已經有90日免息還款期，係90日免息還款，唔係分3期每期還1/3喎！

【從虛銀信用卡支付天然優勢　看傳統銀行包袱：按此

咁當然剩係玩「網購」係唔夠全面嘅，畀多張圖大家睇吓：

Flexi Shopping 10次免費分期體驗－於推廣期內經DBS Card+ App成功申請Flexi Shopping「先簽帳後分期」計劃並選擇6個月分期，可免手續費體驗Flexi Shopping免息分期十次！本地及海外簽帳、網上購物及稅款均可分期輕鬆還！

又不負責任地睇咗一吓T&C，唔覺眼有咩隱藏收費，留意返DBS係用「免費」而唔係用「免息」（即係可能有手續費）嚟形容自己隻Product，所以應該真係「真免費」喇。

呢隻Product仲要係玩6個月分期，加埋係網購的話，理論上可以先玩90日免息，再做6個月分期都仲得，唯一缺點係剩係可以用10次咯。10次喎！？iPhone＋相機＋Hi Fi＋鑽石戒指＋渡蜜月都夠了吧！？

咁又公道啲講，livi PayLater係可以玩到最長36個月分期的，咁會唔會因為咁令到橙同蘋果無得比較呢？

第二回合livi PayLater vs DBS Live Fresh Card到底係打和Super定誰勝誰負，大家心中自有定論吧！

livi PayLater、SC Smart Card大比併，請按【上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (128) — 無比較無傷害之再談 livi PayLater】

【關於作者】
兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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