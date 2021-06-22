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【虛擬銀行】無比較無傷害　livi PayLater有咩不足之處？

博客 18:47 2021/06/22

分享：

【虛擬銀行】無比較無傷害　livi PayLater有咩不足之處？

隨住各家虛擬銀行（VB）一路推出真正可以搵到錢嘅貸款產品之後，香港嘅8家VB就大概可以分成「分期貸款派」同埋「消費貸款派」2大派系，呢幾個月都寫落唔少文章去分析佢哋嘅優劣之處，其中我大部分都讚（或者半讚半彈啦）喇，除咗呢隻Product，我用咗「伏到震」、「不倫不類」同埋「有違常識」嚟形容佢嘅一啲基本Feature。

【未畀錢先回贈？　分享Mox Credit勁爽用後感：按此

撇除基本Feature，呢隻Buy Now Pay Later都係生不逢時的，因為單比呢個BNPL feature，市場上更好嘅產品已經一早出咗。就喺出咗呢篇文之後，有個Bank worker老友就Drop咗呢個Message畀我：

你篇嘢其實可以比較埋SC呢張Smart Card嘅無限次3個月0息分期，livi真係無比較無傷害……

係吖，真係無比較無傷害啦，而我仲回咗佢一句：

仲有live fresh呢

點解呢隻livi PayLater一同SC Smart Card同DBS Live Fresh一比較，就會變成容易受傷的Product呢？同大家分析吓喇！

第一回合：livi PayLater vs SC Smart Card

首先簡單講吓livi PayLater玩法，本質上係一個畀大家進行「消費分期」嘅私人貸款（唔係信用卡！唔係信用卡！唔係信用卡！重要嘢講三次），實際年利率視乎信貸人信貸狀況而定，最低可以低至4.28%。

咁𠵱家新推出就好似抽iBond咁玩緊N免優惠，不過由於係限時嘅玩法，唔係基本Product feature，我呢度就唔多提喇。

咁SC Smart Card又點玩呢？畀張圖大家睇吓：

任何零售簽帳金額≥500元，3個月0息分期

夠了吧，難怪Bank worker老友會講一句：「你篇嘢其實可以比較埋SC呢張Smart Card嘅無限次3個月0息分期，livi真係無比較無傷害……」

【Mox首推信用卡Mox Credit　申請速度及流暢度成亮點：按此

係吖，呢個都係「全年優惠」，即係可以算做係Card feature喇。

不過公道啲，其實就唔完全係0成本嘅，因為SC會每180元扣大家1元現金回贈嘅，即係都一樣有成本，我不負責地搵Excel計過大概折合實際年利率係3.4%左右，咁都比livi PayLater平些少喇。

咁又再公道啲，livi PayLater係一畀錢嗰吓就肯定可以分期，至於SC Smart Card呢？理論上銀行係可以Reject呢個分期申請的，不過機會就當然非常微啦，一因為無理由有錢唔賺、二因為你唔簽都簽咗咯，要唔還嘅又何需要分期呢？

咁考慮呢個有可能唔批分期嘅因素，第一回合算係打成平手，Super啦！

livi PayLater、DBS Live Fresh Card大比併，請按【下一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (128) — 無比較無傷害之再談 livi PayLater】

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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