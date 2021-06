▲ 【曾俊華專欄】有危就有機 擁抱機遇 勇於改變成就先行者

在每個人的成長路上,都會出現各種機會,變與不變,每一個抉擇都可能左右人生。不過即使做錯決定、兜錯彎亦沒關係,因為不曾嘗試,怎會知道結果?而且,我相信每一個經歷都是在成就現在的你。

▲ 曾俊華相信每一個抉擇都可能左右人生,而每一個經歷都是成就現在的自己。

兜兜轉轉也沒關係

在我求學的年代,社會總是意圖塑造你走向「正確」的方向,在學校如果被問到「我的志願」,只要回答「大個想好似爸爸媽媽咁」,總能叫父母開心,但這未必是你真實想做的事。而現在,因應社會的變遷,相信大部分人都已經不會再鼓吹兒女步自己後塵,拒絕「攬炒」做自己的2.0,而是希望他們能夠自由發展,謀求新出路。

事實上,我都變換過幾次跑道。還記得在美國唸中學時,我有一段時間很想當一個核能專家,但直至大學選科,才發覺這將意味我只能為美國政府打工,遂打消念頭、選修建築。因為我十分喜歡探索新事物,又深感建築既融合科學和美術,又能夠接觸建築和人文歷史,實在適合不過。可惜畢業後出來工作,卻發現理想和現實存在很大距離,客人的品味很差,根本不想為他們設計或畫圖。

然後,我辭掉工作,曾經當過中學老師,寫課程、出試卷,輾轉修讀公共行政碩士課程,沒想到令我因此得到回來香港、在政府工作的機會。我好享受這35年的公職生涯,任職政務官時每兩三年就轉換一次職位,原來兜兜轉轉又再次找到一份給我機會體驗很多新鮮事物的工作。

「Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.」有時人生的失意,往往是改變的機遇。對我來說,每次面臨抉擇我都始終依從內心的呼喚,作出自己最想要的決定。

▲ 曾俊華鼓勵今天的年輕人多自由發展,始終依從內心的呼喚,自能在自保時代下謀求新出路。

疫情與移民潮下 有危就有機

在今次專欄裏,我訪問了不同世代的先行者,他們都搶佔先機在各自領域開創未來。好多人問我,到底下一個機遇是甚麼?我總是回答「機會遍地」,因為我深信只要你有好的概念,你會發現處處都是機會。

▲ 在今次專欄裹,曾俊華訪問了不同世代的先行者,他們都搶佔先機在各自領域開創未來。

2020年爆發新冠肺炎疫情至今逾一年,我們見過很多痛苦絕望的畫面,但亦同時見證全球誕生了好多新型快速病毒檢測和疫苗製造方法;在封城停課在家工作政策之下,催生了大量網上教育平台、綫上溝通軟件,大大加速了將真人會面轉移到網上交流的進程,在危難當中總找到改變現況的機遇。

雖然無人能夠準確預測下一隻金蛋在哪,但唯一能夠肯定的是舊有的成功方程式或一貫的金科玉律已經不能再Copy & Paste,我們需要更多突破和新思維。而事實證明,在這個新時代之下,差異化(Differentiation)非常重要,創新的關鍵不僅僅在於創造新技術,更需要思考如何善用現有科技、針對原有痛處(Pain-points)找出解決方法。不論是改變填鴨式的學習方法,抑或是改革傳統保險的複雜條文,或是打破無法面對面相擁的隔閡。

看回當下香港,對於選擇留下來的香港人而言,我認為我們很需要對「機遇」抱持正確態度,因為唯有確信機會遍地,才能在現況中看到改變的需要和可能性;而唯有你覺得有需要改變,而又想到方法改變,並勇於改變。你,就成為了先行者。

作者簡介:

任職政府35年、前財政司司長曾俊華(John)「劈炮唔撈」後,熱心參與不同活動。近年作為Bowtie的資深顧問,他的願景是所有香港人都能夠得到保障,真正走進自保時代。他創辦了非牟利機構「薯片叔叔共創社」,亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。