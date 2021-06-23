【消費優惠】點點綠全綫有機蔬菜買2件88折 精明消費 09:00 2021/06/23 分享： 想食得更健康，可以揀有機蔬菜。點點綠推出門市限定優惠，買任何2件新鮮蔬菜可享88折優惠，買第3件有正價8折優惠，VIP會員仲可以儲埋雙倍積分！優惠期至6月27日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】la famille六月生日之星 免費獲贈戚風小蛋糕 2021/06/22 【消費優惠】la famille六月生日之星 免費獲贈戚風小蛋糕 【消費優惠】美亞廚具網店激安感謝祭 全場廚具以最少七折 2021/06/22 【消費優惠】美亞廚具網店激安感謝祭 全場廚具以最少七折 【5000元消費券】詳情終於出爐！ 7月4日至8月14日接受消費券登記（6月21日更新） 2021/06/21 【5000元消費券】詳情終於出爐！ 7月4日至8月14日接受消費券登記（6月21日更新） 【5000元消費券】電子支付平台點發放消費券金額？ 零售餐飲實體網店都適用（6月21日更新） 2021/06/21 【5000元消費券】電子支付平台點發放消費券金額？ 零售餐飲實體網店都適用（6月21日更新） 【消費優惠】價真棧推廣優惠 有多款精選食品 2021/06/21 【消費優惠】價真棧推廣優惠 有多款精選食品 著數優惠 有機糧 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗 農藥