【美股分析】Veeva Systems增長動力仍讓人期待

Veeva Systems（美：VEEV）在公布季績後急升，增長仍可讓人期待。美股在季績潮後，不少科技股也找回些動力，Veeva Systems是其中一隻，而且從長期來看，公司的潛力仍有進一步發展空間。雖然股價在績後已上揚，但放入監察名單卻不會錯。

Veeva季績超預期



自2007年成立以來，專注生命科學行業雲端軟體公司Veeva Systems不斷發展壯大。Veeva Systems旗下有Veeva商業雲及Veeva Vault兩個主業務群，兩者各佔收入一半。Veeva商業雲是多渠道客戶關係管理應用套件，主要功能是協助市場營銷和銷售團隊管理客戶關係。Veeva Vault是內容及數據管理應用套件，用於產品周期的所有階段，包括研發、臨床實驗管理、索賠、向監管機構提交文件、製造、監察質素和產品安全等。

雖然公司近年的增長出現放緩，特別在去年收入超過10億美元後，如果投資者預期增長動力減速亦屬合理，但Veeva Systems繼續給市場帶來驚喜。2022財年第一季度又是一個特別的季度，收入按年增長29%至4.3億美元，雖然低於前兩個季度的增速，但仍顯著高於預期。Veeva Systems的管理層此前曾提供2022財年增長20%的指引，但由於第一季度的業績非常好，所以他們將收入預期上調至24%至25%。

第一季度較顯著發展除了收入增長可觀外，贏到更多客戶採用Vault Quality（質量管理服務套件），以及取得創紀錄的55位新客戶，都是值得讚許。Veeva Systems不僅增加了收入，盈利能力得以保持。本季度的毛利率保持不變，為75.4%，但自2018財年以來已從71.4%穩步攀升。

新平台慢慢成長



Veeva Systems無疑是一家經營良好的公司，但不得不提的是並不便宜，市盈率為121倍。顯然地，市場預期持續強勁增長才會給予如此高估值。問題是，Veeva Systems專注於生命科學領域，在收入增長到15億美元之後，很難繼續以如此快的速度增長。簡而言之，增長可能會放緩。那麼Veeva Systems的潛在增長動力是甚麼？答案是新產品，該公司在將新產品推向市場方面有着出色的記錄。自2011年推出Vault以來，它已成長為最大的收入貢獻者，上一季度為53%。

另一方面，鑑於Veeva Systems不斷增長的盈利能力，也有新的醫療保健技術競爭對手進入了與Veeva Systems的Vault產品相同的領域。對於有新競爭者這並不奇怪。在最近的財報電話會議中，首席執行官Peter Gassner似乎並不太擔心。他表示，較小的進入者實際上可能會提供與公司Vault平台合作的機會。

相比之下，規模較大、資金充足的新進入者可能會與Veeva Systems競爭。但無論哪類競爭者，生命科學公司通常都在尋找擁有全套產品的長期合作夥伴，因此新進入者要進入市場是很難的。正由於入場門監較高，相信可為Veeva Systems提供護城河，使原有核心業務能保持穩定增長，亦有空間去投資新業務，使其慢慢變為新的增長引擎。

投資結語



Veeva Systems的季度營運及財務表現再次給市場留下了深刻印象，但公司在收入、盈利和現金流方面的成功增長亦體現在其高估值上。雖然對於未來，相信公司仍有足夠的增長空間，但目前高昂的估值並沒有提供太多安全邊際，因此寧採逢低收集採略，或先將股票放入監察名單。



投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰Veeva Systems 增長動力未減】（收費文章）

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