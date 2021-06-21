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【收息股】5萬蚊買金飾做嫁妝　不如轉買珠寶股？

收息攻略 18:07 2021/06/21

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踏入結婚旺季，不少珠寶股會受到追捧，因為不少長輩都會購入金器金飾送予新娘作為祝福，但金價近年高位徘徊，實金又無息收，如果有5萬元資金想買金飾予新人，轉買珠寶股又諗唔諗得過？股息率又有幾多？會否較買真金更值得投資呢？

傳統智慧一向認為黃金夠保值，而且勝在安全穩定，但如果將5萬元資金購買珠寶股，可以收息又可以靜待市場好轉，又有升值的潛力，會否是一個更理想的收息之選呢？

    點擊圖片放大

在港股市場上，有3隻較為港人熟悉的珠寶股，分別為周大福 （01929） 、六福 （00590） 及周生生 （00116） 。以6月21日收市價計，5萬元資金可以購入大約15手周大福，以去年派息記錄中可計算出，每手去年可收取56元股息。5萬元的資金可購入周生生約3手，一手去年可收取約300元股息，至於六福，5萬元資金只可購入2手，去年連特別股息每手可以獲得1000元。

以上3隻珠寶股中，以六福的股息率最高，因去年集團分派特別股息，投資者持有2手的話，即可收取股息2,000元，若扣除特別股息，仍可以獲約1,450元股息。相反將5萬元資金購實體金飾，除了有手工費用，還要考慮額外租用銀行保險箱等費用。不過買珠寶股亦要留意其股價波動，投資者仍是要衝量兩者不同的風險，才作任何投資決定。

 

責任編輯：陳玉蓮

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