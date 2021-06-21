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【5000元消費券】市民與商戶合謀套現消費券　或被列入黑名單

精明消費 17:05 2021/06/21

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【5000元消費券】市民與商戶合謀套現消費券　或會列入黑名單

5,000元電子消費券將於下月4日接受登記，財政司司長陳茂波昨出席電視節目時表示，市民只要於首2周完成登記，都可於8月1日收到錢，籲市民毋須急於在第一天登記。

【4大電子支付工具開戶方法：按此

政府如何避免市民透過退貨及退款套現消費券，陳茂波提到，市民無可避免需要退貨，若市民使用支付寶香港、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，退貨時選擇退款的話，金額會退回至帳戶的消費券額度內，市民仍然是使用消費券內的款項。

另外，他表示4間儲值支付平台亦有恒常留意交易情況，若出現不正常交易，不排除把商戶列入黑名單，不能再參與消費券計劃。如果是商戶與消費者合謀騙取消費券，則不排除按法律追究。

此外，財政預算案及稅務政策組主任王學玲出席電台節目時亦確認，4間儲值支付平台如發現有套現等不正常交易，會將帳戶列入黑名單，不能再收取消費券。

消費券設有消費限期，有市民或擔心自己忘記於限期前使用。陳茂波指，當局會通過短訊提醒市民，故市民毋須刻意記住消費券使用限期。如用八達通領錢人士，可通過交通費用補貼領取站獲取消費券，如果消費券即將到期，系統亦會作出提醒。

■按圖即睇5,000元消費券登記詳情■

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想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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