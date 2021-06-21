【加密貨幣】區塊鏈、數字化與普惠金融

上周加密貨幣市場在監管壓力及利淡消息影響下先升後跌。上周二晚間美國證券交易委員會（SEC）再度宣布延後公布對全美首隻比特幣ETF的審批，並希望爲該產品是否受到足夠的監管，以及對投資者是否有充足保障徵詢更多意見。此外，於早前宣布將比特幣定爲法定貨幣的薩爾瓦多向世界銀行提出技術援助，惟世界銀行於上周四以環境和透明度缺陷為由拒絕提供援助。比特幣上周五見37,849美元，對比前周仍有3.3%升幅；以太幣上周最高見2,635美元，上周五見2,346美元。

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上周我們在專欄中首次提到了普惠金融的概念，亦有讀者曾經提問過相關話題，本期我們就來展開講講這一概念。

普惠金融，英文為Financial Inclusion，為聯合國在2005年提出的概念，代表着每一個個人和企業都可以平等獲得負責任而可持續的金融服務，尤其是被傳統金融忽視的貧困地區人口及中小企業。該概念最早的實施可以追溯至上世紀70年代孟加拉銀行家尤努斯（Muhammad Yunus）創辦的鄉村銀行，以及面向當地貧困居民提供的毋須抵押的微型群體貸款。這一系統相當成功，尤努斯也藉此獲得了諾貝爾和平獎。

鄉村銀行依靠同一村落或鄰近地區間小規模互相擔保的形式取得了巨大成功。但時至今日，受惠於科技的快速發展，金融科技與區塊鏈技術成爲了推動普惠金融發展的重要力量。筆者認爲，區塊鏈和數字化金融可以解決如下難題：

首先，傳統商業銀行主要通過開設物理網點來提供銀行服務，無論是分行還是ATM機，其運營成本都很高。而針對貧困地區的小微貸款和其他銀行業務能夠帶來的回報都非常有限，因而令傳統商業銀行不願意在這類地區提供相關服務。然而，數字化金融的優勢便是去中心化，毋須一個中心系統，亦不需要開設網點，任何人都可以用自己的終端輕鬆加入並使用該體系。

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其次，傳統銀行業在較爲落後的地區缺乏訊息收集的手段，亦缺少擔保的手段。受惠於區塊鏈系統及智能合約功能，區塊鏈系統可以較大範圍實現集體擔保。該系統亦可以通過不同的系統採集大量不同方面的數據，例如天氣變化、環境等，預估農作物的收成，藉此來計算用戶的預期收益及還款能力。

當然，利用數字化金融實現普惠金融還有一些挑戰。首先，數字金融系統依賴於智能終端，無論是智能電話還是電腦，在落後地區的普及率仍有待提高。另外，目前的加密貨幣仍存在成本高交易較慢的問題，服務提供商需要尋找有一個合適的區塊鏈和數字貨幣來實現該系統。

ix加密貨幣指數上周五報9629點，一周跌1.6%；ix比特幣指數報9192點，一周升3.7%；ix以太幣指數報20380點，一周跌4%。上周比特幣相較其他加密貨幣有所回升，比特幣指數一周表現要好於另外2隻指數。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 9629 -1.6%（-157） ix比特幣指數 9192 +3.7%（+326） ix以太幣指數 20380 -4%（-855） *截至2021年6月18日

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