【消費優惠】Dazzling Cafe周年慶名字中獎最高享半價　先施夏日優惠精選貨品低至3折

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【5000元消費券】市民與商戶合謀套現消費券 或被列入黑名單
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. Dazzling Cafe：名字有指定字母或同音字享高達5折
為慶祝Dazzling Cafe登陸香港7周年，由即日起至6月25日，餐廳推出尋找蜜糖吐司代言人活動。
玩法一：同音字
若食客中以上同音字即可獲以下折扣：
如果一位全中「蜜糖吐司」個英文同音字，可於6月18日至6月25日期間，免費於Dazzling Cafe進餐一星期
玩法二：英文字母
蜜糖吐司英文名「Honey Toast」中指定數量「H、O、N、E、Y、T、A、S」即可獲奬：
需要注意的是，所有優惠以單一個人之姓名作統計，不可與其他人一起合計。另外，VIP優惠未能與本次優惠活動共同使用。而獲獎優惠以最高折扣優惠作計算。
分店地址：
尖沙咀彌敦道100號the one 3樓22號舖
銅鑼灣告士打道311號皇室堡3樓313-314號舖
2. 先施：夏日優惠 精選貨品低至3折
至7月8日，先施推出Summer Sale限定優惠，各類型精選貨品優惠低至3折起，當中包括各式各樣男女服裝、鞋履、家品、電器等。
大量貨品更設折上折優惠︰
需要注意，優惠適用於先施中環、旺角、深水埗、荃灣分店，部分優惠只限單一發票指定自營貨品。所有貨品數量有限，售完即止。
3. 美心西餅：買任何3件切件蛋糕享85折
由即日起至6月29日，於全綫美心西餅分店（南昌、荃灣西及敬民街除外）買任何3件切件蛋糕即享85折。優惠不適用於所有千層系列蛋糕切餅，推廣產品數量有限，售完即止。
另外，優惠不可與美心西餅禮餅券、美心嫁囍禮餅券、飲食禮券、信用咭、長者咭、會員手機應用程式及其他優惠同時使用。若顧客使用餅咭，需以原價計算。而須於推廣期內預訂及取餅。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選