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【收息基金】積極配置型基金派息率高達28厘　有何風險要留意？

收息攻略 17:25 2021/06/21

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【收息基金】積極配置型基金派息率高達28厘　有何風險要留意？

混合型基金既投資股票又投資於債券，基金經理會根據市場走勢，靈活地調配基金的資產比例，實現進可攻退可守的投資策略。部分積極配置的基金會為投資者提供派息，其配息率更可高於28厘，回報如此吸引，投資前有何風險要注意？

【中國股票基金配息率高達9厘：按此

積極配置基金　組合持倉變動較為頻繁

投資在積極配置型的基金，可充分利用基金經理的專業判斷，來爭取較高的投資回報。基金經理會按照對市場前景的分析進行資金配置，當股市投資機會較多時，增加投資股票的比例；當債市投資潛在回報較佳時，投資較多比例在債市當中，任何一種資產的比例均可高達100%。基金的風險取決於基金經理的投資策略，基金的周轉率普遍高於100%，即組合持倉變動較為頻繁，以爭取更佳的投資回報。

不過，投資者亦要留意，由於基金持倉變動較為頻繁，積極配置基金的基金表現，以及基金配置亦取決於基金經理的決策，投資者如有意投資特定主題或行業，或需選擇挑選較為集中的主題基金。

【每月派息基金配息率達8厘 投資10萬元月月收息逾700元：按此

高息非保證　需留意派息記錄

本網在晨星搜尋派息的積極配置型基金，其12個月配息率高達19厘至28.9厘不等。以最高派息的中銀持續增長混合證券投資基金為例，投資目標為投資在可持續增長性的內地上市公司。截至6月17日，其投資組合以股票為主，主要投資在醫療護理（25.78%）、工業（25.05%）及防守性消費行業（16.39%）。

該基金最低認購費用為1,000元人民幣，以今年4月派息28.9厘計算，投資1萬元可收息3,385元。不過，據中銀資料，該基金於去年4月的派息只有約4厘。投資者若以穩定收息為目標，則要留意基金的派息政策及紀錄。

■高息派息積極配置基金 ■

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投資者在挑選派息基金時要留意，派息政策會列明基金經理在大方向下會派息，但息率不會保證，而基金派息時，亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。入場前，投資者應了解基金過去的基金價格及派息表現，並參考基金評級及風險級別等，才決定應否投資。

另外，投資者亦要了解相關基金涉及管理費、認購費及平台費用等，以了解投資成本。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 基金學堂

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