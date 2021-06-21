▲ 【數碼轉型】捕捉網購熱潮商機 3方面應對多變消費者習慣

自疫情爆發和社交距離措施實施以來，消費者的行為及習慣已不再一樣，其中網上購物模式在全球愈趨普及。一項調查指出去年全球網上購物銷售額已達至4.29萬億美元，比往年增長24%。

儘管本港零售業受到疫情影響，但仍有不少本地零售商展現出無比的抗逆力及靈活性，持續透過運用嶄新科技，於數碼世界與消費者提高互動，提升品牌親和力，即使面對消費者多變的購物習慣，仍能成功獲得消費者喜愛。

若要捕捉網購熱潮的商機，現今零售商需採用最佳的數碼工具，以及循序漸進地推動創新。零售商可循以下3大建議，迎合新的消費習慣，以在充滿挑戰的環境中蓬勃發展。

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1. 透過電子商貿拓展零售業務

據法國顧問凱捷研究院（Capgemini Research Institute）的一項研究顯示，近六成（59%）全球消費者表示在疫情前是實體店鋪的常客，而現時只有不到四分之一的消費者認為他們會繼續經常到訪實體店鋪。當消費者踏出實體購物的「舒適圈」後，他們亦期望大小型零售商能設立網上平台。

HKTVMall作為本港電子商貿平台的領導者之一，最近因疫情首次透過Microsoft Teams，舉辦年度HKTVMall Vision Day，令他們能夠打破地域限制、安全無縫地與超過1,600間商戶和業務合作夥伴在虛擬場景內進行互動及交流。

2. 數據轉化為策略性資產 贏取消費者忠誠度

除了傳統零售空間設計需要適時轉型，以應對消費者的新習慣，零售商亦需要提供更個人化及具價值的顧客體驗。零售商甚至需要善用即時數據分析得出的洞察，重新設計供應鏈。

日本現代生活百貨公司一田百貨透過Microsoft Dynamics 365及Azure，為其企業資源規劃（ERP）系統進行升級及更新，以獲得更準確的實時數據及洞察，並透過YATA Fans手機應用程式、社交媒體及網上商店等渠道，為顧客提供更多元化的銷售優惠及個人化促銷優惠。

人工智能科技協助商戶全面了解消費者的購物行為和零售紀錄，有助他們更透徹描繪消費者的特質，以更容易滿足顧客個人化的需求。Microsoft Cloud for Retail行業解決方案可協助商戶和品牌更了解他們的顧客。此外，雲端亦可結合在零售鏈上分散的數據，轉化成有效的洞察有助建立特定服務及產品。

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3. 安全及可持續地推動行業增長

有研究報告預計在2030年或之前，亞太地區的消費量將佔全球消費量的接近一半。這龐大的市場發展潛力同時意味着區內電子零售商需肩負起2項重要責任：網絡安全和可持續性。

消費者數據令零售商成為網絡犯罪分子的主要目標。根據Dimensional Research的零售安全調查報告顯示，57% 的企業認為網上購物的普及為保障網絡安全帶來更多挑戰。零售商需要投資於安全基建，並與科技企業合作，以集中管理不同環境的網絡安全，從而確保消費者體驗不受影響。

在可持續性的問題上，消費者的生態意識愈見明顯，並期望品牌能增加透明度及履行社會責任。零售業應積極減少產生廢物和排放溫室氣體。

零售業需要緊隨並滿足現今消費者多變的習慣和期望，而進行數碼轉型將會是邁向成功的第一步。

【作者簡介】分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技，以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。