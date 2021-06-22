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【消費優惠】美亞廚具網店激安感謝祭　全場廚具以最少七折

精明消費 09:00 2021/06/22

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美亞廚具網店激安感謝祭開鑼，全場貨品最少都以七折發售，買滿300元即可免運費直送住宅或工商地址，選擇到美亞廚具體驗店自取仲有平底鑊送！優惠期至6月27日，要買快手啦！

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地址：九龍觀塘道382號地下
營業時間：星期一至日上午10時至下午8時

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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