▲ 【5000元消費券】新地12個商場推消費券賞上賞 消費滿指定金額送$200商場贈券

5,000元電子消費券計劃將於7月初接受申請，最快8月到手！由7月26日至9月30日期間，新地12個商場乘勢推出「消費券賞上賞」，The Point by SHKP會員以4大指定電子消費券支付工具，並於參與商場消費滿指定金額，可額外獲贈高達200元購物餐飲贈券。

【5000元消費券登記詳情：按此】

參與商場：

東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場

換領方法：

1. The Point by SHKP會員先以500分換領「優先預留證」，並於指定時間連同相關的消費單據，前往各商場的指定地點換領

2. 於上述新地12大商場，以4大指定電子消費券支付工具（包括WeChat Pay HK、支付寶香港、八達通及Tap & Go拍住賞）消費滿2,000元，即可獲2張100元商場購物餐飲贈券

值得注意的是，於life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場直接以4大指定支付工具消費滿指定金額，即可獲得指定商場購物餐飲贈券，毋須換領「優先預留證」。

另外，贈券適用範圍遍及港九新界，涵蓋逾380個商戶及品牌，時尚服飾、餐飲美饌。贈券於12大商場通用，而消費額於參與The Point商場更可同時賺取The Point會員積分。換領名額有限，先到先得，額滿即止。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包！

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】