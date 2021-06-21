  • 32°C
香港時間 : 2021621日 (週一) 14:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】新地12個商場推消費券賞上賞　消費滿指定金額送$200商場贈券

精明消費 13:35 2021/06/21

分享：

【5000元消費券】新地12個商場推消費券賞上賞　消費滿指定金額送$200商場贈券

5,000元電子消費券計劃將於7月初接受申請，最快8月到手！由7月26日至9月30日期間，新地12個商場乘勢推出「消費券賞上賞」，The Point by SHKP會員以4大指定電子消費券支付工具，並於參與商場消費滿指定金額，可額外獲贈高達200元購物餐飲贈券。

【5000元消費券登記詳情：按此

參與商場：

東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場

換領方法：

  • 1. The Point by SHKP會員先以500分換領「優先預留證」，並於指定時間連同相關的消費單據，前往各商場的指定地點換領
  • 2. 於上述新地12大商場，以4大指定電子消費券支付工具（包括WeChat Pay HK、支付寶香港、八達通及Tap & Go拍住賞）消費滿2,000元，即可獲2張100元商場購物餐飲贈券

值得注意的是，於life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場直接以4大指定支付工具消費滿指定金額，即可獲得指定商場購物餐飲贈券，毋須換領「優先預留證」。

另外，贈券適用範圍遍及港九新界，涵蓋逾380個商戶及品牌，時尚服飾、餐飲美饌。贈券於12大商場通用，而消費額於參與The Point商場更可同時賺取The Point會員積分。換領名額有限，先到先得，額滿即止。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 生活理財

相關文章

【5000元消費券】電子支付平台點發放消費券金額？　零售餐飲實體網店都適用（6月21日更新）
今日
【5000元消費券】電子支付平台點發放消費券金額？　零售餐飲實體網店都適用（6月21日更新）
【5000元消費券】電子登記最快8月1日拎第一期！　唔同支付工具領取期數不一
2021/06/18
【5000元消費券】電子登記最快8月1日拎第一期！　唔同支付工具領取期數不一
【5000元消費券】詳情終於出爐！　7月4日至8月14日接受消費券登記（6月21日更新）
今日
【5000元消費券】詳情終於出爐！　7月4日至8月14日接受消費券登記（6月21日更新）

你可能感興趣

【5000元消費券】電子支付平台點發放消費券金額？　零售餐飲實體網店都適用（6月21日更新）
今日 11:51
【5000元消費券】電子支付平台點發放消費券金額？　零售餐飲實體網店都適用（6月21日更新）
【5000元消費券】電子登記最快8月1日拎第一期！　唔同支付工具領取期數不一
17:48 2021/06/18
【5000元消費券】電子登記最快8月1日拎第一期！　唔同支付工具領取期數不一
【5000元消費券】詳情終於出爐！　7月4日至8月14日接受消費券登記（6月21日更新）
今日 11:56
【5000元消費券】詳情終於出爐！　7月4日至8月14日接受消費券登記（6月21日更新）

最新專欄文章 更多

【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至6月18日）
2021/06/18
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至6月18日）
【現金津貼】輪候公屋現金津貼料7月起發放　合資格住戶最多可獲3900元（附申請資格）
2021/06/17
【現金津貼】輪候公屋現金津貼料7月起發放　合資格住戶最多可獲3900元（附申請資格）
【5000元消費券】邊間最多優惠？　AlipayHK／WeChat Pay HK／八達通優惠一覽
2021/06/16
【5000元消費券】邊間最多優惠？　AlipayHK／WeChat Pay HK／八達通優惠一覽
【網絡詐騙】偽冒滙豐PayMe短訊騙財　提防可疑連結網站
2021/06/11
【網絡詐騙】偽冒滙豐PayMe短訊騙財　提防可疑連結網站
【5000元消費券】用於消費券以外用途　須自行增值八達通
2021/06/09
【5000元消費券】用於消費券以外用途　須自行增值八達通
著數優惠 電子消費券 微信支付 支付寶 八達通

下一篇文章

【5000元消費券】詳情終於出爐！　7月4日至8月14日接受消費券登記（6月21日更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至6月18日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至6月18日）
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年