【全球企業稅】國際稅收改革來勢洶洶　港須加速應對提升競爭力

▲ 【全球企業稅】國際稅收改革潮來勢洶洶 港須加速應對提升競爭力

上周在英國舉行的七國集團（G7）峰會曲終人散，公布了一系列應對疫情、環境氣候及人權等政經聲明。其中，確定了早前G7財長有關全球最低企業稅率15%的決議，交由經合組織（OECD）及10月於意大利召開的G20會議推動。若一旦達成協議，將為全球稅制帶來翻天覆地的改變，牽連廣泛，影響深遠，當中難免會有贏家有輸家，亦為大國博弈增添幾分火藥味，考驗各自智慧。



據G7的共識，協議主要包括重新劃分跨國企業全球利潤在各稅收管轄區之間的徵稅權。即是哪些全球性大企業將被要求在其經營所在國納稅，而不單只是其總部所在國，這意味利潤率超過10%的跨國大企業，其超出額可被營運市場所在國徵稅20%。此外，協議亦設定全球最低企業稅率為15%，企業母國可向其徵收低於此稅率的差額，以打擊轉移利潤避稅活動。

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推企業稅改 助美開闢財源



國際稅制改革談判多年，但因關乎國家主權象徵及利益，各國分歧難以彌合。不過，近期美國肯讓步，又透過所謂「富國俱樂部」G7積極推動全球最低稅率，顯然是別有用心，也是形勢所迫，不過卻可能收到一箭三鵰之效。一來既為美國開闢財源，亦可削弱企業出走誘因；二來藉向法德數碼稅開綠燈拉攏歐盟，提升抗中聲勢；三來為中資巨企大規模海外擴充施加阻力，削弱中國影響力。



事實上，美國雙赤連年，拜登上任後捉襟見肘，但因疫情無奈大開水喉救經濟紓民困，又要大搞基建及資助創新與華較量，涉及數萬億美元計。錢從哪裡來？就是加稅開源，美4月公布《美國製造稅收計劃》，企業稅由21%加至28%，海外利潤稅由10.5%倍翻至21%。因此，若全球達成最低稅率，則可降低因美國加稅拉大與境外稅率差距而令企業出走。另方面，美政府可藉此堵截美企掛單低稅率國家而侵食稅基，並可增加額外收入，填補財政缺口，可謂是一大財源。據美財政部預計，阻止美企轉移利潤海外避稅，每年可帶來數千億美元聯邦政府收入，為國內財政可持續性問題提供緩衝。

跨國科企面臨數碼稅夾擊



無可否認，設定全球最低稅率，將衝擊原本低稅率國家，例如愛爾蘭、荷蘭和瑞士等，令其吸引力下降而面臨資本外流壓力。另外，一些「避稅天堂」如開曼群島和英屬維爾京群島等，以標榜「零稅率」招徠外商，其受影響或會更大。至於高稅率國家則可從中受益，尤其是G7成員國，其稅率從19%至32%不等，遠高於G7擬定的15%，不但沒大影響，反而可換取美國認同歐盟向美資網絡巨企開徵歐洲本土的數碼税，可謂得益不少。而對於壟斷全球大部分網絡業務的美企巨無霸如臉書、谷歌、微軟及亞馬遜等的衝擊最大，可說同時受到最低稅率的補繳稅款和減少避税，以及歐洲數碼税等多方面夾擊。

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港低稅率吸引力或減



對於中國來說，中國現行稅率仍高於擬定的全球底綫，短期內相信不會有太大衝擊，況且中國絕大多數企業不屬於國際稅改針對的全球百大企業內，影響面較小。不過，中長期來看，中國一批有潛力的科網巨企，在拓展國際市場將會遭遇包括數碼稅在內的制約，但也可能削弱其往海外註冊尋求避稅的積極性。另方面，全球最低税率相信亦有利於中國財政，不但可增加稅收，亦意味全球競爭減稅周期落幕，可減輕中國繼續大規模減稅降費的外部壓力，利於推動穩定的宏觀稅負，維持經濟轉型環境。



今輪由G7推動的全球最低15%稅率，大有事在必行之勢，對於向來以稅制簡單、稅率低且外滙開放而自豪的香港，必須提高警惕，及早做好研究及預案措施。現時香港企業分兩級徵稅，利潤首200萬徵稅8.5%，其後以稅率16.5%徵收，仍高於G7倡議的「底綫」，短暫或沒大影響，但外國競爭的往往是以實質稅率來衡量。雖然財政司亦公開表明已意識到問題的重要性，但我們不可忽視中長期對駐港跨國大公司的衝擊，尤其是本港提供低稅優惠鼓勵個別行業發展的做法或受影響。



雖然距離達成最低15%企業稅的全球性協議尚有一段日子，仍須經G20討論，及在OECD框架下協調130多個國家同意，期間中國及主要發展中國家取態將成為關鍵，而美國同樣須面對國會黨派分歧而不會一帆風順地通過。不過，所謂未雨綢繆，更何況是「來勢洶洶」，香港必須更積極地加速研究應對之策，才可有備無患 ！

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。