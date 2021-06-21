【5000元消費券】WeChat Pay HK領消費券　K11商場消費享10倍獎賞及40元電子金券

呢個暑假，香港人有5,000元消費券，各大商家紛紛出盡法寶鼓勵消費。K11集團與WeChat Pay HK合作，由7月26日至9月26日的2個月期間，顧客只要在K11集團旗下及其管理的4大購物中心指定商戶，以WeChat Pay HK消費，即可獲10倍K Dollar獎賞。

四大購物中心參與推廣

參與的4大購物中心包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST。顧客賺取K Dollar後，可在K11集團旗下及其管理的4大購物中心、K11 ARTUS、新世界集團旗下香港瑰麗酒店、周大福指定分店及FREE DUTY等超過450間商戶使用，每個K Dollar可作1元使用。

在消費券登記期間，市民通過4大購物中心內的QR code可領取WeChat Pay HK的40元K11專屬電子現金券，在成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券後即可在4大購物中心指定商戶使用，盡享雙重優惠。

責任編輯：陳玉蓮

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