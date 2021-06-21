▲ 【移居海外】應該揀海運定空運？ 海外搬屋5項Check list

海外搬屋可說是個大工程，整個流程耗時3個月至半年不等，再加細節繁多，沒有做足功課好可能會忽略魔鬼細節，令搬屋疑難纏身。在找海外搬屋公司幫手前，如何能提前了解更多呢？用一張清單與你提前走一遍海外搬屋必做5件事！

■海外搬屋To-Do List■

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1. 網上查詢報價

查詢報價前，點算清楚自己需要搬運的物件數量及理清使用的主次是相當重要的。如想節省更多運費，可減少寄運價值或使用率低的貨物。

另外，善用多種運輸模式亦可令你較有效節省成本。以空運為例，由於空運運輸時間相對較短，所以我們建議用來寄運常用的生活用品如床、日常美容護理電器、小型家電等；至於海運則適合用來運送較大型的傢俬（例如櫃、梳化）、大型家電、汽車等。另因為海運運送時間較長，同時亦可減省客戶在外地的部分存倉費用。

市場上的報價方法有快有慢。

直接上門報價：傳統海外搬屋公司傾向採用的方法，所需時間較長和人力較多，而且收費不盡透明，可能存在較多的額外或最低消費項目。

網上物流格價平台：你只需要提供物件的數量、尺寸及重量等簡單資料，便可即時獲取多個報價，既快捷，透明度亦較高。

2. 事先了解好包裝細節

揀選到海外搬屋公司時，最好同時向海外搬屋公司了解包裝的規限及細節，或許可以為你減輕不少涉及包裝的煩惱。大家可參考下列問題：

紙箱、泡泡紙等包裝用品是免費的嗎？會送到府上？

針對大小型傢俬會否安排專業及獨立的包裝，例如木箱？

應如何包裝易碎物件及樂器等？

拆裝或廢置貨物需徵收附加費嗎？

禁運貨物清單？

由於坊間太多海外搬屋公司，逐一查詢及比較十分耗時。物流格價平台助你在短時間内比較多家供物流應商的細節，包括包裝及附加費等，讓你更輕鬆快捷地安排海外搬屋。到真正要收拾物品的時候，便不會手忙腳亂啦！

仲有其他注意事項，下期再續。

【關於 FreightAmigo】

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。