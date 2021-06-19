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K11 MUSEA軒尼詩體驗館 Refik Anadol: Sense of Heritage限定品酒與數碼藝術體驗

博客 10:49 2021/06/19

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軒尼詩Pop-up體驗館只至6月28日，想製作自己的art piece，就要抓緊機會。

在人工智能的年代，甚麼也講數據。或許大家從沒有想過，品酒也可以將當中的感觀具體化地呈現出來。軒尼詩V.S.O.P Privilege 2021限量版，便與土耳其藝術家Refik Anadol合作，將上述的不可能變成可能，而大家也可以到訪K11 MUSEA的軒尼詩體驗館，將對VSOP的感觀變成自己的art piece。

體驗館內有兩部儀器，可以供兩人同時進行測試。（圖片：酒莊提供）

究竟今次軒尼詩葫蘆裏賣甚麼藥呢？原來Hennessy邀請了著名媒體藝術家Refik Anadol到訪軒尼詩總部所在地的法國干邑區，觀察品鑒委員會（Tasting Committee）的日常工作。在每天早上11時的總部會議，軒尼詩品鑒委員會的成員都為干邑進行品鑑與評估工作。而在這次開創先河的實驗中，Refik要求軒尼詩的第八代調配大師Renaud Fillioux de Gironde和其他品鑒委員會成員，在品酒過程中均要配戴高科技設備，讓Refik實時追蹤他們的感觀變化。 

過程中Refik透過一種專門用於實驗室研究腦電波圖的數據驅動裝置（electroencephalogram；EEG）來獲得他們的感官數據。Refik Anadol解釋說：「情感生活存在於感官、皮膚、心底、甚至思想裏，透過這個機器，我們能夠追蹤一切。」

Refik Anadol現居於美國洛杉磯，喜歡利用周遭流動的數據作為素材，並結合電腦運算的神經網絡去創作。（圖片：酒莊提供）

當Refik回到加州的工作室，便通過精密的分析技術，將這些數據轉化為色彩及光線，從而創作了今次特別為軒尼詩打造的視覺藝術《Sense of Heritage》。如果你到訪K11 MUSEA的體驗館，便可以透過掃瞄QR Code，看到這個視覺藝術。

同時，Refik透過這些數據，將軒尼詩品鑒委員會的感觀解讀，呈現於新推出的軒尼詩V.S.O.P Privilege Refik Anadol 2021限量版禮盒及酒瓶上，無論顏色和紋理都與別不同，可以說是將無形的感覺體驗變得形象化。

Refik Anadol將軒尼詩品鑒委員會的感觀解讀，呈現於軒尼詩V.S.O.P Privilege Refik Anadol 2021 限量版禮盒及酒瓶上（$738，HK Liquor Store）。（圖片：酒莊提供）

限定品酒與數碼藝術體驗 

你也可以嘗試學習Refik Anadol，創作自己的art piece。在K11 MUSEA的軒尼詩體驗館，只要戴上如耳機的物體，先喝一口軒尼詩VSOP，就可以偵察到你的腦電波，當中包括投入、專注、壓力、放鬆、興奮、有興趣等的感官變化，從而以此為基礎，製作屬於你專屬的畫作。

    點擊圖片放大

軒尼詩V.S.O.P by Refik Anadol: Sense of Heritage 限定品酒與數碼藝術體驗 
日期：即日至6月28日
時間：周一至五12nn-8pm，周六及日11am-9pm
地點：尖沙咀K11 MUSEA 5 樓508室
登記網址：https://hennessyhk-refikanadol.com/tc

 

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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