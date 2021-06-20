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【ESG】Bonaqua推無招紙礦物質水　實現「零廢棄」願景

綠色金融 19:00 2021/06/20

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近年愈來愈多消費者及企業，關注可持續發展理念。包裝水品牌Bonaqua亦宣布品牌重塑，通過全新的品牌形象及產品包裝設計，實現「全球零廢棄」願景。

【把握碳減排發展機遇　港須加快綠色金融發展步伐：按此

將售無招紙礦物質水

是次計劃包括包裝設計、減少物料及夥伴合作3大範疇。在計劃下，Bonaqua除沿用100%rPET再造膠料外，重新設計飲料樽招紙，提供更多有關包裝物料以及正確回收方法的資訊。同時推出可回收鋁罐的微氣礦物質水，並即將推首批在本港製造的Bonaqua無招紙礦物質水，樽身同樣由100%rPET再造膠料製造，亦100%可回收。

不過，要推出無招紙產品，實際上亦有一定挑戰。他指，由於需符合產品包裝及標記規定，故將會以原箱形式發售，而條碼及其他標籤等資料改為印在紙箱上。無招紙礦物質水將於6月21日起於特選電商渠道發售，包括太古旗下可口可樂香港網店、HKTVmall、士多Ztore等平台，他相信疫情之下以電商平台打入市場速度較快，亦希望未來可將此產品擴至便利店等銷售點。

【瑞銀：9成投資者冀投資與價值觀一致：按此

推長期回收合作計劃

另一方面，Bonaqua聯同碧瑤廢物處理、香港摩天輪及AIA Vitality公園營運商，公布一項長期回收合作計劃，以確保場內所有飲品容器均被妥善循環再用。當中，所有膠樽將由碧瑤運往屯門環保園「塑新生」。

可口可樂香港、台灣、澳門及蒙古區業務副總裁華威添（Tim Warwick）指出，香港消費者愈來愈關注環保議題，亦希望企業可實行可持續發展。可口可樂集團會繼續向這方面發展，目標於2030年前實現每使用一個包裝，就會協助回收一個樽裝及罐裝產品作循環再用，同時會重視消費者對產品的負擔能力。

 

作者：蘇穎琪

責任編輯：劉子瑜

【原文：Bonaqua重塑品牌 實現「零廢棄」願景

欄名 : 綠色投資

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