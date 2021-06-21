【5000元消費券】電子支付平台點發放消費券金額？　零售餐飲實體網店都適用（6月21日更新）

登記完、揀選完接收消費券的電子支付平台後，相關電子支付平台會點樣發放金額比我哋呢？

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲指出，雖然消費券會分期發放，但市民只需要登記一次便可。

若透過支付寶香港、Tap & Go、WeChat Pay HK領取消費券的話，消費券額度會直接轉入電子錢包，並會與錢包本身的錢分開，若在可用消費券的地方購物，使用方法都是與平時一樣。

而財政司司長陳茂波在網誌提到，透過支付寶香港、WeChat Pay HK或Tap & Go領取第1張、價值2,000元的電子消費券後，可連同第2張、價值3,000元的消費券合併使用以作大額消費。

至於八通達的領取方法，則與領取公共交通工具津貼一樣，可在領取交通津貼的「藍機」、便利店、超級市場、八達通服務站或手機應用程式拍卡領取。市民領取消費券，相關金額就會變成八達通儲值額，市民只需要如平時使用八達通一樣，八達通公司會自動計算每項消費是否適用於消費券適用類別，從而得知你何時能拿取第三期消費券。

另外，陳茂波出席電台節目時表示，以八達通領取的最後一期1,000元消費券，技術上可以「套現」。

消費券可用於甚麼地方？

王學玲表示，消費券的可用範圍廣泛，基本上涵蓋本地的零售及餐飲，不論實體店及網上店，例如已裝電子支付系統的街市攤檔、公共交通、補習社及興趣班等。

不適用的類別包括政府收費、公用事業（例如水電煤）收費、公共機構（例如醫管局）收費等，金融產品、捐款、非本地網上平台等亦是不適用。

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（新增財政司司長陳茂波網誌及電台發言）

責任編輯：鄭樂怡、曹佩鈞

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