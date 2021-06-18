CASIO動感新世代　G-Shock智能運動錶EDIFICE賽車隊聯乘作同步登場

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Casio G-Shock的MR-G屬品牌最高端系列，腕錶定位為專業工藝檔次，因此自從MR-G誕生後，Casio在價位及功能上都得到全面升格，不過品牌所走的路線始終沒有偏離潮流航道，MR-G腕錶以外依然有其他親民型格的基礎選擇。
G-STEEL系列便推出全新款式GST-B400，以革新的12.9mm厚度及碳核心防護構造示人，較其他型號纖薄輕盈，最新改良設計可減少消耗電源，同時不會影響藍牙及太陽能功能，共4個款式，當中有以黑色和銀色為主色調，亦有全黑配海軍藍版本。
G-SQUAD GBA-900則是較運動型的款式，可與G-SHOCK MOVE應用程式配對，並可以在其中保存和管理您的記錄，透過運動表現監察及了解身體變化，例如訓練狀態、健身水平、VO2max恢復時間等，此外也可經G-SHOCK MOVE自訂多種健康監測或跑步計劃，同樣有4款不同色系供選擇。
EDIFICE的感覺較專業強悍，腕錶的靈感及設計源自賽車運動的力量和速度。而作為一級方程式賽車車隊Scuderia AlphaTauri的官方夥伴，EDIFICE分別與Scuderia AlphaTauri及Honda Racing推出多款聯乘系列：Scuderia AlphaTauri聯乘系列其中以EQB-1000AT-1A為名，採用高級6K碳纖維材質，與車隊的一級方程式賽車車翼和底板結構相類似，多項功能當中特別包括測速儀以加強跟賽車的連繫。
EQS-930HR-1A則以世界冠軍電單車車款Honda RC162為基礎，源自RC162的設計特色包括油缸的紅色、擾流線的黃色、經典Honda標誌，以及飾有經典賽車服圖案的真皮錶帶，腕錶更飾有Honda Racing標誌，為紀念Honda奪冠60周年而推出，賽車迷肯定愛不釋手。
產品查詢︰2926 2300
撰文 : 梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌