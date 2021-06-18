CASIO動感新世代　G-Shock智能運動錶EDIFICE賽車隊聯乘作同步登場

Casio G-Shock的MR-G屬品牌最高端系列，腕錶定位為專業工藝檔次，因此自從MR-G誕生後，Casio在價位及功能上都得到全面升格，不過品牌所走的路線始終沒有偏離潮流航道，MR-G腕錶以外依然有其他親民型格的基礎選擇。

▲ 纖薄的G-STEEL系列並中有GST-B400-1A，的厚度僅為12.9毫米，零件比前一代更加小型化，模組更加纖薄，同時保留所有藍牙或太陽能功能，耗電量也大幅降低。（$2,780）（品牌提供）

G-STEEL系列便推出全新款式GST-B400，以革新的12.9mm厚度及碳核心防護構造示人，較其他型號纖薄輕盈，最新改良設計可減少消耗電源，同時不會影響藍牙及太陽能功能，共4個款式，當中有以黑色和銀色為主色調，亦有全黑配海軍藍版本。

▲ 專為運動人士而設的最新G-SQUAD錶款有非常搶眼的橙色版本，多項的測速功能方便大家運動時使用，另即使在黑暗環境下，超級光源的發光錶面仍可讓容易閱讀。柔軟樹脂錶帶更貼合手腕，通風孔改善透氣度。（$1,140）（品牌提供）

▲ G-SQUAD錶款可使用加速計測量距離，同時透過藍牙與智能手機的GPS功能連接。以智能手機測量後，用家下次就能用手錶測量距離。而自動圈速功能更可自動追蹤在特定距離內的時間。（$1,140）（品牌提供）

G-SQUAD GBA-900則是較運動型的款式，可與G-SHOCK MOVE應用程式配對，並可以在其中保存和管理您的記錄，透過運動表現監察及了解身體變化，例如訓練狀態、健身水平、VO2max恢復時間等，此外也可經G-SHOCK MOVE自訂多種健康監測或跑步計劃，同樣有4款不同色系供選擇。

▲ 全新太陽能時計手錶具有碳纖維錶盤，象徵EDIFICE系列的賽車概念。配備CASIO原創的遮光和分散式太陽能技術，只要光線穿透3個小型內嵌錶盤，就能產生足夠的電力。（$1,680）（品牌提供）

EDIFICE的感覺較專業強悍，腕錶的靈感及設計源自賽車運動的力量和速度。而作為一級方程式賽車車隊Scuderia AlphaTauri的官方夥伴，EDIFICE分別與Scuderia AlphaTauri及Honda Racing推出多款聯乘系列：Scuderia AlphaTauri聯乘系列其中以EQB-1000AT-1A為名，採用高級6K碳纖維材質，與車隊的一級方程式賽車車翼和底板結構相類似，多項功能當中特別包括測速儀以加強跟賽車的連繫。

▲ EDIFICE x Honda Racing聯乘款式，錶圈和錶盤採用的特製鋁質酷似 RC162的鋁質擾流板，還有多項源自RC162的設計特色，包括油缸的紅色、擾流線的黃色以及飾有經典賽車服圖案的錶帶等。（$2,280）（品牌提供）

EQS-930HR-1A則以世界冠軍電單車車款Honda RC162為基礎，源自RC162的設計特色包括油缸的紅色、擾流線的黃色、經典Honda標誌，以及飾有經典賽車服圖案的真皮錶帶，腕錶更飾有Honda Racing標誌，為紀念Honda奪冠60周年而推出，賽車迷肯定愛不釋手。

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