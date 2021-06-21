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【消費優惠】IKEA夏日勁減過千精選貨品低至4折　百佳指定分店會員快閃優惠低至1折

精明消費 07:00 2021/06/21

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. IKEA：夏日勁減過千精選貨品低至4折

即日起至7月21日，IKEA門市網店舉行夏日勁減，過千精選貨品低至4折。另外，6月23日前於分店購買即場提取減價貨品，yuu會員可專享額外95折。

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2. 百佳：指定分店會員快閃優惠低至1折

MoneyBack易賞錢會員6月18日起一連7日，到東頭邨／藍灣半島／新都城／顯徑商場／長發邨百佳分店購物，大量貨品低至1折！買折扣貨品滿100元，更可獲贈禮品。 每間分店禮品只限1500份（每份禮品包括指定禮品兩件）。貨品／贈品數量有限，售／送完即止。

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3. pandamart：新客戶訂購滿$100即減$50

pandamart網上超市新客戶優惠，首次訂購滿100元輸入「SHOPNEW」即減50元，foodpanda mall都用得！

優惠適用於foodpanda mall指定品牌的訂單，並設有最低消費及最高折扣限額。首張優惠券50元，其餘2張25元生活百貨優惠券，將於優惠碼啟動後48小時內自動存至客戶的foodpanda帳戶；50元優惠券有效期至6月30日，適用於首張滿100元（不連運費）的foodpanda mall及pandamart訂單。

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撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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