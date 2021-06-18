實試第六代　寶馬M3 Competition

▲ 寶馬M3至今已來到第六代，馬力是當初的一倍有多。

基於對澳門大賽車那份情意結，令港澳車迷對於在80年代初面世的第一代寶馬M3始終念念不忘。如今，這個車系已經發展至第六代，馬力是當初的一倍有多，車上還搭載了不少高科技電子設備，速度凌厲之餘，操控亦極度穩定。

▲ 寶馬M3至今已來到第六代，馬力是當初的一倍有多。

▲ 這個車側後鏡的連桿設計，能有助減低車身風阻和高速行車時的風噪。

簡單而言，眼前這部車廠編號G80的新款寶馬M3 Competition，乃是部令人快樂到死的4門房車，任何人坐上它的駕駛席，也會不自禁地把車輛開得很快。

與上代一樣，其動力來自一副3.0公升直6汽缸雙渦輪增壓引擎，最大馬力510hp/6,250rpm，峰值扭力66.28kgm/2,750-5,500rpm，波箱由原來的7前速雙離合器自排，改換成8前速傳統自排，0-100km/h加速只需3.9秒。

精準轉向強橫加速

要把它開得快，是件非常容易的事。在中控台上為引擎和懸掛選用最熱血的SPORT PLUS模式，轉向和煞車系統則用反應最靈敏的SPORT，再配合基本的開快車技術，無論是彎路抑或直路，M3 Competition也會發揮出很精準的轉向反應，以及強橫的加速能力。

▲ 錶板綫條跟普通3系相差不太遠，但當中的M系字章及碳纖飾件，增添幾分惡辣味道。

▲ 改用12.3吋BMW Live Cockpit Professional全數碼錶板後，能顯示的行車資訊也更加豐富。

試車當日早上，天氣陰晴不定，更試過下着暴雨，不過4條米芝蓮Pilot Sport Cup 2輪胎如何跟路面發生物理及化學反應，信息都即時全面地從軚盤傳送至駕駛者手中，感覺非常清晰。

但要釐清的是，用以上的模式組合行車，車輛會很快很爽朗，卻不是一個令車內乘客有舒適感覺的設定。筆者先後坐過車輛的前、後座，期間轉換過不同的懸掛模式，可以肯定是，SPORT PLUS在香港的道路上，絕對是過於硬朗。

▲ 兩張M Sport前座的兩側支承力極佳，能配合高速拐彎動作，而且全車座椅均配上M版安全帶，跑味極濃。

標準版可選6速手排

想既快又舒適，最理想就是用SPORT，於荃錦公路駛上大帽山，就算輪胎輾過渠蓋抑或鋪設水準一般的路段，車身也沒有很嚴重顛簸，4個車輪一直緊緊貼着地面。一部車想要操控良好，最基本條件就是將輪胎的抓着力盡量發揮，這一點，寶馬M3向來也做得很出色。

▲ 3.0公升直6汽缸雙渦輪增壓引擎，最大馬力510hp，但明顯其力量潛能還未被完全搾取的。

▲ 車輛配備的米芝蓮Pilot Sport Cup 2 輪胎，在乾地時有着極佳抓着力。

事實上，M3 Competition版本很快就會有xDrive 4輪驅動系統作選擇，但從試車感覺來衡量，單是傳統後驅已足夠令車輛獨步天下，不必配備4驅。

另外，標準版M3馬力雖然會略為下降至480hp，卻又可以配用傳統6速手排。要知道像M3這個級數的高性能跑車，手排型號的易手價錢向來更有保證。而在今時今日，仍有很多人鍾情手排汽車的駕駛樂趣，寶馬在M3上推出6前速手排，無疑是個非常聰明的做法。

▲ 駕駛者選定了最適合自己的行車設定後，可以按下紅色記憶掣，日後隨時切換回預設選擇。

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規格表

售價：$1,518,000起

車型：4 門 5 座位跑車

引擎：2,993cc直6汽缸配雙渦輪增壓器

最大馬力：510hp/6,250rpm

峰值扭力：66.28kgm/2,750-5,500rpm

驅動形式：前置引擎、後輪驅動、8前速自排

懸掛：前～雙願骨／後～五連桿，配Adaptive M吸震筒

制動：前／後～通風碟式

車身長x闊x高：4,794 x 1,903 x 1,433mm

前/後輪軸距：2,857mm

車重：1,705kg

車身風阻：Cd 0.33

輪胎：前～275/35R19／後～285/300R20

0-100km/h加速：3.9 秒

0-100km/h加速：12.5 秒

極速：290km/h（M Driver's Package）

平均耗油量（WLTP）：10.3 -10.6L /100km

查詢：BMW Concessionaires（3129 9000）