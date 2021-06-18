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【5000元消費券】電子登記最快8月1日拎第一期！　唔同支付工具領取期數不一

精明消費 17:48 2021/06/18

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前文提到5000元消費券的登記方法。因應不同支付工具的技術限制，採用支付寶香港、Tap & Go、WeChat Pay HK，與八達通的分發期數及每期領取金額都有不同。

WeChat Pay支付寶Tap & Go分兩期發放

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲指出，用支付寶香港、Tap & Go、WeChat Pay HK取消費券的話，將會分兩期發放，第一期領取金額為2,000元，有效期5個月。2個月後會再發放第二期3,000元，有效期3個月，兩張消費券將會在同一日到期。

若市民在7月4日至17日完成電子登記，可最快在8月1日領取第一期消費券，並會在10月1日獲得第二期消費券，兩張消費券會在12月31日到期。至於在7月18日至8月14日完成的電子登記及所有書面登記，則會在9月1日獲得第一期消費券，並在11月1日獲取第二期消費券，兩張消費券將會在明年1月31日到期。

八達通分三期發放　首兩期用完才發第三期

而若用八達通收取消費券則會分三期發放，第一期金額為2,000元，兩個月後會有第二期2,000元，待市民用完首兩期消費券總額4,000元後，就會發放第三期1,000元。若市民能在4個月內用完首兩期消費券的話，就可以最快在第五個月取得第三期消費券，首兩期消費券使用期限最長有7個月。

市民若選用八達通方法領取消費券，並在7月4日至17日完成電子登記，最快可在8月1日取得第一期2,000元消費券，第二期2,000元則在10月1日領取。若在7月18日至8月14日完成電子登記及所有書面登記的市民則會在9月1日取得第一期消費券，並在11月1日取得第二期。

至於第三期的發放時間需要因應市民首兩期消費券何時用完，若在11月31日或之前用完的話，就可以在12月16日領取第三期；若在12月31日或之前用完，就可以在明年1月16日領取第三期消費券，如此類推。

若想知喺咩地方可以用消費券，請睇下一頁

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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