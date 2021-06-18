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【5000元消費券】詳情終於出爐！　7月4日至8月14日接受消費券登記

精明消費 16:43 2021/06/18

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財政司司長陳茂波宣布，將會向在6月18日或之前年滿18歲的合資格香港永久性居民及新來港人士分期發放總額5,000元消費券。4間應可發放消費券的儲值工具支付包括支付寶香港、八達通、Tap&Go及WeChat Pay HK。登期日期由7月4日至8月14日，合資格領取市民可以電子或書面形式登記。

可用電子或書面形式登記

陳茂波指出，因應是次派發消費券，當局設立了一個中央的電子登記平台，登記時只須提供姓名、身份證號碼、身份證簽發日期，並留下電話號碼及選擇通過甚麼支付工具收取消費券，同時要作出一個居港聲明。

他續指，若去年曾參加過1萬元現金發放計劃的話，採用電子登記形式的認證會較為方便，只須回答兩個保安問題：當時登記的電話號碼最後4位數字、當時收取現金的銀行戶口最後5個戶口號碼／當時在哪個郵局收取支票，就可以覆核已儲存在系統的個人資料。若系統沒有記錄過你資料的話，在填妥個人資料後，就要上載身份證複本完成認證，市民亦可選擇用「智方便」登記。

另外，以書面登記的話，可從消費券計劃網站下載登記表格，或在郵局、民政事務總署諮詢服務中心、社會福利署的福利辦事署、房屋邨公屋屋邨辦事處或客戶服務中心等地索取，填妥表格再附上身份證複本，再交到560個表格收集箱，包括所有郵局及5間銀行（中國銀行、東亞銀行、滙豐銀行、恒生銀行及渣打銀行）的指定分行等。基於私隱問題，不接受郵寄。

若想知消費券發放詳情，請按下一頁

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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