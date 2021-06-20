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【好去處】暑假限定My Melody野餐派對　親子打卡玩特色遊戲160元起

精明消費 10:00 2021/06/20

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【好去處】暑假限定My Melody野餐派對　 親子打卡玩特色遊戲160元起

小朋友對Sanrio的角色不會陌生，其眾多家族成員，以百變形象帶來無數歡樂。要是能與喜愛的角色一同互動遊樂，又會帶來怎樣的驚喜？今個暑假，My Melody及一眾好友將在The Big Things Playground，與大小朋友一同探索夢幻野餐派對。

【中環海濱夏日限定園遊會　草坪運動音樂表演餐飲美食一應俱全：按此

活動精心設計  寓學習於玩樂

以大自然為主題的室內叢林親子樂園The Big Things Playground與Sanrio合作打造的「甜美森林派對」，共設有18款遊戲及4大打卡位，包括賽車競技場、定格動畫設計區、My Melody野餐專區等。

The Big Things Playground是以大自然主題打造的室內叢林親子樂園，除了本地團隊外，共同參與遊樂場背後策劃的，是來自芬蘭、擁有超過40年構建兒童樂園經驗並一直專注於環保設計的專業團隊。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【放假去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合：按此

樂園旨在為幼童帶來奇趣的經歷，以及一家人享樂的地方。小朋友可以透過精心設計的活動，寓學習於玩樂，有助鍛練肌動技能，激發想像力和創造力。園內充滿不同奇遇，小朋友在這裏可與各種稀有動物、昆蟲為伴、遊走於模擬火山與沼澤之間，在室內安全的環境中，透過不同的感官遊戲和各種體能活動，感受大自然的奧秘。

此外，樂園亦會推出限定版The Big Things甜美森林派對的My Melody公仔，將於6月中開始發售；另外亦有多款My Melody文具、精品等以供選擇，粉絲們不容錯過！

The Big Things Playground×My Melody甜美森林派對
地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠2樓205-207號舖
票價：
星期一至四早上10時至晚上6時30分（160元）
星期五、周末及公眾假期早上10時至晚上8時（220元）
包括一位小童和一位成人，每節活動時間60分鐘。

 

（節錄）

作者、責任編輯：李越樺

【原文：暑期限定野餐派對 玩特色遊戲 室內親親大自然

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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