【財政獨立】女生必讀4大理財心法　掌控未來唔使徬徨

香港很多女生缺乏理財觀念，不過作為現代女生，需要好好為個人規劃未來，因為女性平均年齡亦較男性長，所以為未來多思考一點亦是重要的。想要以後生活無憂，其實只要記住以下4大心法，你將會不再徬徨。

心法1：一定要有儲蓄



作為一位獨立的女生絕對不能沒有儲蓄，雖然女生都喜愛購物，遇上喜歡的東西，很多時候不經過思考就會買！沒分清個人「想買」或「必須買」，結果令家裡用不着的東西愈來愈多，錢又儲不到，買來的東西不保值，過數個月已是一文不值。所以女生們一定要好好控制個人的消費慾，建立起定時定額的儲蓄習慣，多個「私己錢」傍身，生活理應安心過多個手袋。

作為一個精明的女生，清楚自己「想買」及「必要買」兩大消費原則，購物可以減壓，不過減壓力可以以健康方式紓緩，方式有很多種，例如做運動或約朋友聊天，這類低消費的活動對個人身心亦會更好。

心法2：購買保險



不少女性都指，一到30多歲，身體會告訴你有各種問題，一旦患上危疾，醫療開支負擔將會非常大。作為現代女性一定要對自己的人生風險規劃，你需要在合適的年齡購買醫療保險，為自己築起一道人生的保護牆。初期可考慮選擇低保費、高保障的醫療保險，隨後再以終身醫療險將醫療保障時間拉長至終身。醫療保險只要花小小錢，可為個人未來的身體得到大大保障。



心法3：增加額外收入

你可能會問，都已經有一份工作，為甚麼仍然要有額外的收入呢？若你沒有額外的收入，你的工作有甚麼「不測」，你將會很徬徨，因為你只依賴一個收入來源。所以你必須要有額外的收入來源，可以有其他兼職，或作投資，只要能夠為你帶來額外的收入來源都可以。

女生亦需要增加個人投資知識，不論是股票、銀行定存、基金或債券等都有是有效的投資工具，只要選擇得宜，可以為個人帶來被動收入。這類型的投資工具都可以幫助你增加收入，亦為你未來的財富累積作好準備。

心法4：做好退休規劃



女性預期壽命較男性為高，即使你的伴侶亦不一定可以為你的個人將來的生活做好規劃。你必須做好個人詳細退休規劃，例如退休後想在那裡居住、退休後的支出是多少等，必須要認真計算好每月支出。另外，醫療開支亦不可小看，亦要清楚計算，這樣才可以為未來作出最好的打算。



責任編輯：陳玉蓮

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