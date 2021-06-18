  • 31°C
香港時間 : 2021618日 (週五) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開戶優惠】Citi Plus「百日大賞」　新客戶享6%現金回贈及1,600元獎賞

精明消費 16:32 2021/06/18

分享：

花旗銀行Citi Plus正式面世100日，推出「百日大賞」。由即日起至6月30日，客戶成功開立Citi Plus戶口，並以Citi Plus Mastercard扣帳卡消費，即可享高達6%現金回贈。不過要注意，6%現金回贈包含2部分，百日大賞現金回贈為5%，另外1%則為Citi Plus Mastercard扣帳卡的基本現金回贈。此外，存入新資金及成功申請Citi Plus信用卡更可盡享高達1,600元獎賞。

另外，客戶更可透過「Citi利息Booster」完成各項任務，賺取高達1.8%活期存款年利率。

而邀請親友成為新客戶，更可組隊贏取8萬元現金回贈。現有客戶邀請親友透過其專屬連結成為Citi Plus新客戶，而新客戶於6月30日或之前經推薦人連結遞交戶口申請、7月31日或之前成功開戶，並於8月31日或之前透過Citi Plus Mastercard扣帳卡消費3次，邀請人及受邀新客戶皆可享100元現金回贈。擁有最多新客戶的隊伍，將可贏取8萬元現金回贈！

    點擊圖片放大

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 理財快訊

最新專欄文章 更多

【天貓淘寶】618年中慶次輪銷售期展開　菜鳥物流提供限時免運費
2021/06/15
【天貓淘寶】618年中慶次輪銷售期展開　菜鳥物流提供限時免運費
眾安新ZA One App　首批參與新股易千名用戶終身免管理費
2021/06/09
眾安新ZA One App　首批參與新股易千名用戶終身免管理費
疫情降港人風險胃納　後生仔較年長人士投資更保守？
2021/04/30
疫情降港人風險胃納　後生仔較年長人士投資更保守？
【失業貸款】眾安銀行推失業貸款優惠吸新客　成功申請可獲400元現金獎賞
2021/04/28
【失業貸款】眾安銀行推失業貸款優惠吸新客　成功申請可獲400元現金獎賞
中銀BoC Pay夥OpenRice推外賣自取及買餐飲券折扣優惠
2021/04/07
中銀BoC Pay夥OpenRice推外賣自取及買餐飲券折扣優惠
活期存款 現金回贈 疫苗 花旗銀行 編輯 信用卡 服務 AR 銀行

上一篇文章

【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至6月18日）

下一篇文章

【消費優惠】3香港登陸天貓香港　精選5G智能手機淨機最多平$1,000
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至6月18日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至6月18日）
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠