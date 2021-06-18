【開戶優惠】Citi Plus「百日大賞」　新客戶享6%現金回贈及1,600元獎賞

花旗銀行Citi Plus正式面世100日，推出「百日大賞」。由即日起至6月30日，客戶成功開立Citi Plus戶口，並以Citi Plus Mastercard扣帳卡消費，即可享高達6%現金回贈。不過要注意，6%現金回贈包含2部分，百日大賞現金回贈為5%，另外1%則為Citi Plus Mastercard扣帳卡的基本現金回贈。此外，存入新資金及成功申請Citi Plus信用卡更可盡享高達1,600元獎賞。

另外，客戶更可透過「Citi利息Booster」完成各項任務，賺取高達1.8%活期存款年利率。

而邀請親友成為新客戶，更可組隊贏取8萬元現金回贈。現有客戶邀請親友透過其專屬連結成為Citi Plus新客戶，而新客戶於6月30日或之前經推薦人連結遞交戶口申請、7月31日或之前成功開戶，並於8月31日或之前透過Citi Plus Mastercard扣帳卡消費3次，邀請人及受邀新客戶皆可享100元現金回贈。擁有最多新客戶的隊伍，將可贏取8萬元現金回贈！

▼ 點擊圖片放大

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】