  • 30°C
香港時間 : 2021621日 (週一) 10:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】惠康至慳至抵價　多款零食$50/4件

精明消費 09:00 2021/06/21

分享：

想慳多啲兼買到至抵貨品？惠康精選貨品優惠，包括香米、飲品、面紙、零食等等！檸檬荼、菊花荼38元有2排、金象牌香米8公斤，100元仲送清雞湯！各款零食50元有4件！更多優惠請看下圖。優惠期至6月24日！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【好去處】暑假限定My Melody野餐派對　親子打卡玩特色遊戲160元起
2021/06/20
【好去處】暑假限定My Melody野餐派對　親子打卡玩特色遊戲160元起
【好去處】逾20幅壁畫登陸西貢　打卡兼逛文青小店
2021/06/19
【好去處】逾20幅壁畫登陸西貢　打卡兼逛文青小店
【5000元消費券】電子支付平台點發放消費券金額？　零售餐飲實體網店都適用
2021/06/18
【5000元消費券】電子支付平台點發放消費券金額？　零售餐飲實體網店都適用
【5000元消費券】電子登記最快8月1日拎第一期！　唔同支付工具領取期數不一
2021/06/18
【5000元消費券】電子登記最快8月1日拎第一期！　唔同支付工具領取期數不一
【5000元消費券】詳情終於出爐！　7月4日至8月14日接受消費券登記
2021/06/18
【5000元消費券】詳情終於出爐！　7月4日至8月14日接受消費券登記
著數優惠 學界優惠 積分優惠 飲食優惠 付款優惠 疫苗 檸檬 惠康 飲品

下一篇文章

【消費優惠】IKEA夏日勁減過千精選貨品低至4折　百佳指定分店會員快閃優惠低至1折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至6月18日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至6月18日）
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠