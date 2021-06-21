【消費優惠】惠康至慳至抵價 多款零食$50/4件 精明消費 09:00 2021/06/21 分享： 想慳多啲兼買到至抵貨品？惠康精選貨品優惠，包括香米、飲品、面紙、零食等等！檸檬荼、菊花荼38元有2排、金象牌香米8公斤，100元仲送清雞湯！各款零食50元有4件！更多優惠請看下圖。優惠期至6月24日！ ▼點擊圖片放大 +5 +4 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】暑假限定My Melody野餐派對 親子打卡玩特色遊戲160元起 2021/06/20 【好去處】暑假限定My Melody野餐派對 親子打卡玩特色遊戲160元起 【好去處】逾20幅壁畫登陸西貢 打卡兼逛文青小店 2021/06/19 【好去處】逾20幅壁畫登陸西貢 打卡兼逛文青小店 【5000元消費券】電子支付平台點發放消費券金額？ 零售餐飲實體網店都適用 2021/06/18 【5000元消費券】電子支付平台點發放消費券金額？ 零售餐飲實體網店都適用 【5000元消費券】電子登記最快8月1日拎第一期！ 唔同支付工具領取期數不一 2021/06/18 【5000元消費券】電子登記最快8月1日拎第一期！ 唔同支付工具領取期數不一 【5000元消費券】詳情終於出爐！ 7月4日至8月14日接受消費券登記 2021/06/18 【5000元消費券】詳情終於出爐！ 7月4日至8月14日接受消費券登記 著數優惠 學界優惠 積分優惠 飲食優惠 付款優惠 疫苗 蛋 檸檬 惠康 飲品